Entre hoy y mañana, dos obras de valía se agregan a la cartelera teatral. En el primer caso, la reposición de Litófagas (Burdo Absurdo), la laureada pieza de Aldo El-Jatib Amato, ahora con las actuaciones de Ada Cottu y María de los Ángeles Oliver (hoy a las 21 en Teatro del Rayo: Salta 2991); en el segundo, el estreno de Mal de Amores, con dirección de Luciana Di Pietro y las actuaciones de Cecilia Tesei, Virginia Esparza y Najla Raydan (mañana a las 21 en La Orilla Infinita: Colón 2148).

“Es una especie de maldición la que me persigue con Litófagas, porque lamentablemente no deja de estar presente; es terrible, pero eso es lo que ocurre”, comenta Aldo El-Jatib Amato a Rosario/12. La obra, escrita en 1983, plantea un diálogo ruidoso entre dos vecinas que barren la vereda mientras intercambian ideas y prejuicios, de una fuerte resonancia con el contexto social y político de entonces, pero también con el de estos días. “Creo que la que estamos haciendo ahora será, sin ser soberbio, una de las mejores versiones, porque participan dos de las integrantes más antiguas del Rayo, son las que más experiencia tienen y las que más han transitado por el lenguaje que hemos construido a lo largo de 30 años. Y tal como se dice, pusimos toda la carne al asador en cuanto a la puesta en escena”, continúa.

-¿Dejás que la obra siga hablando desde el texto original o te permitís alguna variación?

-No le toco nada. Como siempre digo, el medio es el mensaje. Como es teatro del absurdo, lo que te resuena son las palabras, las repeticiones, las palabras dichas al revés; todo eso construye una especie de semiosis dentro de la obra, que te comunica lo que ocurrió en ese momento, y toda la tragedia de la dictadura y de los desaparecidos.

-¿Cómo ha sido el trabajo con las actrices?

-Le hemos dado una vuelta más a la comprensión de algunas repeticiones, de algunos diálogos que tienen un ritmo especial, nos hemos detenido en eso y hemos trabajado la palabra modulada; antes, la propuesta era que no se entendiera bien lo que estaban diciendo; es decir, el trabajo con el animal, con la gallina que cacarea, superaba a la palabra dicha. Ahora lo hemos cambiado y le hemos dado más importancia a la modulación y a la comprensión. Como cuando se habla de los presos políticos, “¿Están hablando de los precios del mercado?”, le dicen. Todo eso no es nada legible desde el punto de vista racional, pero comunica cosas potentes. Es lamentable que la obra tenga la actualidad que tiene. Al margen de quien nos gobierna y de todas las personas inútiles que tiene alrededor, también hay una sociedad que ha hecho que esto suceda, y eso es lo que más me preocupa.

Cecilia Tesei, Virginia Esparza y Najla Raydan actúan en Mal de amores. Imagen: Julia Vega.

Mal de amores

Mal de Amores fue escrita por Najla Raydan “a partir de una obra breve que teníamos en Microteatro, en 2022; tuvimos muchas funciones y nos parecía que el material tenía mucho más para dar. En esa versión yo actuaba, pero ahora decidimos que me quedara en la dirección porque ya tenía algo de experiencia, podía orientar un poco el proceso, y conformamos el elenco de actrices de otra manera”, señala la directora Luciana Di Pietro a Rosario/12.

-Es interesante descubrir cómo la obra surge desde una primera propuesta más íntima.

-Nos dimos cuenta que las temáticas de la obra y estos tres personajes generaban complicidad y conexión con el espectador. Nos parecía que estaba bueno no quedarnos con ese material breve y apostar a una puesta en escena un poco más grande, con otro tipo de producción. Este caminito que hicimos con los roles también es interesante, porque cuando se jerarquiza el material por sobre las individualidades, se da cuenta que nuestros lugares son rotativos, pueden ser permeables, y que lo importante es que cada una aporte desde el lugar que mejor lleva para construir la obra.

-Hay un contexto de boliche que acompaña, pero los diálogos son muy personales

-La obra se desarrolla en distintos espacios: una casa, el boliche, son diferentes escenarios que vamos construyendo, y a la vez está todo puesto sobre la mesa. No hay mucho artificio y la obra es también bastante interactiva, la gente puede participar. Ellas hablan de cuestiones que son centrales y filosóficas, como el amor, la amistad y el desamor, pero en climas distendidos, porque es una comedia.

-¿Cómo construyeron estos personajes?

-Los pensé, fundamentalmente, por el lado de quiénes somos cada una. Y también tenemos nuestros grupos de amigas, una se inspira muchas veces en ese universo poético que tiene al alcance; a la vez, me gustaba la idea de que fueran personajes bastante estereotipados. Una es obsesiva y controladora; otra es liberal y tiene muchos vínculos sexoafectivos; y la tercera es más amorosa y está en pareja. Pero al mismo tiempo, los vínculos entre ellas están complicados, no solamente conversan sobre lo que le pasa a cada una con el amor, en ese grupo de tres está todo bastante tenso y por distintas cuestiones.

Litófagas (Burdo Absurdo) es una producción de El Rayo Misterioso, escrita y dirigida por Aldo Eljatib Amato, con las actuaciones de Ada Cottu y María de los Ángeles Oliver.

Mal de Amores fue escrita por Najla Rayda, cuenta con dirección de Luciana Di Pietro, actuaciones de Cecilia Tesei, Virginia Esparza y Najla Raydan; con asistencia y técnica de Macarena Goicoechea, y vestuario de Fiorela Belisomi.