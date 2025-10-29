Con su decisión de rechazar el recurso del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y confirmar su procesamiento en la causa iniciada por su exsecretaria privada Melody Jacqueline Rakauskas, la Corte Suprema de Justicia omitió que el Estado argentino desistió en una triple instancia de acusar al jefe comunal por “falta de pruebas” y por “falta de credibilidad de la denunciante” avalada por sus antecedentes.

De esta manera, la Corte consideró no atender el recurso presentado por la defensa de Espinoza porque “no se dirige contra una sentencia definitiva”, sin hacer ningún otro tipo de consideraciones. Es decir que incurrió en una opinión meramente procesal y decidió no meterse en el fondo de la cuestión, ya que en una primera instancia el fiscal Leonel Gómez Barbella pidió el sobreseimiento del intendente.

Luego, con extensas consideraciones y habiendo profundizado las investigaciones, la fiscal Mónica Cuñarro volvió a pedir que Espinoza fuera sobreseído. Y posteriormente, el Fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones, Mauricio Agustín Viera, decidió convalidar los pedidos de ambos fiscales y tampoco vio motivos para sostener una acusación. Además, la fiscalía del Tribunal designado ya anticipó que no acusará y que su intervención en el debate será solo a los efectos de los procedimientos.



