La Selección femenina j ugó los dos primeros partidos de la Liga de Naciones, el torneo clasificatorio al Mundial que se jugará en Brasil en 2027 y terminó invicta.

El primer encuentro fue un triunfo histórico contra Paraguay, por 3 a 1. Argentina volvió a jugar en Capital, en este caso en el Estadio Armando Maradona de La Paternal, después de décadas. Logró la victoria con goles de Cometti, Holzheier y Pereyra.

En la misma jornada, Ecuador goleó 4 a 0 a Bolivia, empataron sin goles Venezuela y Chile, mientras que Colombia superó 4 a 1 a Perú. Brasil ya tiene su clasificación por ser anfitrión del campeonato.

Para la segunda fecha, Argentina visitó a Uruguay en el Centenario de Montevideo. El encuentro marcó un hito para el fútbol femenino en ese país, con 6757 personas en la tribuna.

El partido terminó 2 a 2, con tantos de Pereyra y Anikka Paz, que tuvo su debut en la Mayor con 16 años. "Todavía no caigo", dijo la futbolista de River.

Además, el enfrentamiento marcó el encuentro número 100 de la capitana Aldana Cometti en la Selección.

Los otros cruces de la fecha 2 terminaron con la goleada 5 a 0 de Chile a Bolivia, la victoria 2 a 1 de Venezuela a Paraguay y el triunfo 2 a 1 de Colombia sobre Ecuador.

El calendario de la Selección

Argentina quedará libre en la fecha 3, mientras que jugará nuevamente de local en la fecha 4.

El encuentro será contra Bolivia y se baraja la cancha de Banfield como posible sede. Será el 2 de diciembre, con horario a confirmar.

El Florencio Sola ya fue uno de los estadios designados por Conmebol para la Libertadores que se disputó en nuestro país.

Tabla de posiciones

1. Colombia: 6 puntos

2. Chile: 4 puntos

3. Argentina: 4 puntos

4. Venezuela: 4 puntos

5. Ecuador: 3 puntos

6. Uruguay: 1 punto

7. Paraguay: 0

8. Perú: 0

9. Bolivia: 0

La clasificación directa es para las dos primeras selecciones de la tabla final. La tercera y cuarta irán al Repechaje.