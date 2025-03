La delegación de Salta de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) declaró el estado de alerta y movilización tras la inasistencia de las empresas citrícolas a una mesa de recomposición salarial. La falta de participación del sector empresario fue interpretada como una forma de dilatar y evitar la actualización de los salarios hasta la paritaria de abril, por eso el sindicato anunció que tomarán medidas de fuerza desde la semana próxima.

El gremio decidió declarar el estado de alerta y movilización con posibles medidas de acción, ante el "accionar del sector empresarial al no presentarse en las paritarias de citrus para tratar la recomposición salarial para el sector". Dicha ausencia fue señalada como una "falta de interés y compromiso de los representantes del sector empleador" ya que faltaron en dos oportunidades a reuniones que habían sido acordadas entre ambas partes.

"Desde el mes de noviembre de 2024 al día de la fecha no se pudo actualizar los salarios", informó UATRE Salta mediante un comunicado.

"No se pudo hacer una revisión a la recomposición salarial que habíamos hablado y tratado en el convenio colectivo de la actividad citrícola. Por ende, entendimos que hay una falta de predisposición del sector empleador y el compromiso, en cierta manera, que asumieron en reunión de paritaria", dijo a Salta/12, Daniel Sebastián Cáceres, delegado normalizador provincial de UATRE.

Cáceres recordó que luego hubo dos reuniones a las que el sector empresario faltó y como consecuencia, "en las reuniones de secretarías generales de la provincia de Salta" llegaron al acuerdo para declarar el estado de alerta y movilización.

La UATRE definirá este viernes las medidas de fuerza. Cáceres precisó que hay trabajadores citrícolas "en la zona norte, en el sur y después en la parte de Anta". Dijo que en esa reunión se definirá dónde se hará "la manifestación para que el sector empleador cumpla con el compromiso que se ha asumido en su momento para que podamos tratar las paritarias y llegar a un acuerdo con la recompensación salarial. Porque las paritarias (2025-2026) nuestras son en abril, pero es necesario tratar una recompensación salarial para cerrar las paritarias de 2024", sostuvo.

Las empresas que se ausentaron y dilatan recomponer el sueldo a sus trabajadores son las del norte provincial que están nucleadas en la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas, y que tienen como referente a José Luis Checa, y también las del sureste, ubicadas en el departamento Anta, entre éstas, la gran exportadora de limón, La Moraleja, que tiene su finca en General Pizarro; asimismo, faltaron otras empresas de Apolinario Saravia.

Cáceres dijo que los empresarios citrícolas que tienen sus productoras en el sur de Salta, en el departamento Metán, "no están en cierta manera agremiados pero tienen que respetar obviamente el convenio". Aunque mencionó inconvenientes constantes en esta zona, ya que ni siquiera registran a los trabajadores en algunos casos.

"Tenemos paritarios titulares y suplentes. En el caso de ellos (los empresarios citrícolas) no, son titulares nada más. Ese es otro reclamo que vamos a hacer al Secretario de Trabajo de la Nación", dijo Cáceres. "Nos parece a nosotros que es una falta de respeto no solamente para la identidad gremial, sino para los trabajadores que no se hayan presentado" a la mesa de recomposición salarial, añadió.

El jornal de un peón general es de 24 mil pesos en estos momentos. "Creemos que la ausencia (en la mesa) es intencional, a los fines de dilatar el aumento y hasta que nosotros tengamos que tratar las paritarias de 2025 o 2026", sostuvo el sindicalista.

En Salta hay aproximadamente entre 7 mil a 9 mil trabajadores y trabajadoras en la actividad citrícola. Cáceres dijo que quieren recabar datos más precisos este año. "Hemos logrado la registración de muchos que estaban en negro. Como así también, que la empresa se haga cargo del trabajador y no un tercerizador o un cuadrillero que paga los jornales", señaló. Aunque esto último se consiguió solo en algunas empresas.

Irregularidades con una empresa

Cáceres recordó que en la zona de El Galpón todos los años tienen "inconvenientes" con la registración laboral y el pago de jornales en la empresa Padilla Citrus, cuyo dueño Pablo Padilla, presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), es de Tucumán y tiene trabajadores tercerizados mediante la empresa Dynamic Agroservices SRL. Esas empresas incluso fueron denunciadas por tener trabajadores indígenas en condiciones de esclavitud.

"Lo que no tenemos es respuesta del gobierno de la provincia. Porque son ellos los que tienen que velar por, en este caso, que se respete la norma y demás. Hemos presentado una nota (al ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta) Martín de los Ríos, exponiendo la situación puntualmente de El Galpón. Y hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta", dijo Cáceres.

El sindicalista dijo que en esta productora de limón, "no hay representatividad para la parte administrativa", cuando tienen notificaciones de la Secretaría de Trabajo. "Y es una falta grave de cierta manera, por eso hicimos la presentación para que el ministro De los Ríos tome cartas en el asunto, lo que necesitamos es que se pronuncie sobre el tema. Ya que en esta empresa, los empresarios no son de la provincia. Sí sabemos que a los trabajadores no los registra, es un grave problema porque todos los años tenemos que hacer los reclamos para que los blanqueen y demás, que es otro problema a la hora de los pagos y todo ese tema".

"La empresa hasta ahora no ha cambiado, no ha cumplido con los Convenios Colectivos de Trabajo, la ley de contrato de trabajo, ni la registración de los trabajadores, porque tampoco hay nadie que le exija. Es grave porque la empresa tiene prioridad para hacer lo que quiera", cuestionó.