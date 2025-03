Clásico de la fecha pero también duelo de punteros el que protagonizarán San Lorenzo e Independiente, este sábado desde las 17 en el Nuevo Gasómetro (televisación de TNT Sports). Ambos elencos suman 17 puntos en la Zona B, compartiendo el liderazgo con Rosario Central (visita a Talleres el lunes por la noche).

La cita será nada menos que el tercer clásico seguido para los de Miguel Angel Russo, que luego de perder ante Huracán (0-2) se sacaron una gran mochila de encima al vencer como locales a Racing (3-2) en un partidazo de la fecha pasada. El Ciclón dio así por terminada una racha insólita de 15 clásicos sin triunfos. El Rojo, que viene de empatar sin goles ante Banfield, intentará imitarlo ya que acumula ocho sin ganar en este tipo de encuentros.

Como para no despegarse de la pantalla, en el turno de las 19:15 se estarán midiendo Racing y Huracán en Avellaneda (ESPN Premium). El equipo de Gustavo Costas, flamante campeón de la Recopa Sudamericana, no puede seguir descuidando el torneo ya que suma apenas 9 puntos -un partido menos- y por ahora no clasifica a octavos de final. Los de Frank Kudelka (15), en tanto, están en un gran momento: sumaron 13 de las últimas 15 unidades en juego.

La jornada se cerrará con dos partidos en simultáneo. Desde las 21:30, Platense recibirá en Vicente López a Lanús en un cruce de dos equipos que tienen mismo puntaje (9) en la Zona B. Irá por TNT Sports. Mientras tanto, en Junín estarán jugando Sarmiento (6 en la B) y Barracas Central (12 en la A) en el interzonal de la fecha. Irá por ESPN Premium.