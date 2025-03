TEXTO: Camila Caamaño

FOTOS: Cecilia Salas

Aunque primera como oficial, la de anoche en el Complejo C Art Media fue la segunda visita de Álvaro Díaz en Buenos Aires. Se había presentado en 2023 para un Lollapalooza que lo agendó temprano, no lo acompañó en sonido y lo mantuvo en un calor atroz como el de este regreso. Pero la temperatura no lo espanta: la viveza caribeña va por dentro, porque Álvaro sale al escenario con dos vestuarios íntegramente negros.

La narración que sostiene el show desatina con el tono de su reggaeton melancólico. El cantante dialoga con una IA para preguntarse cómo seguir frente a una relación trunca y si acaso vale la pena mantener algo de lo vivido. Este juego (que en la pantalla se complementa con el contorno de un corazón por donde va fluyendo la voz) y el pedido de arenga contra la disquera que le encajonó el lanzamiento de su último disco, Sayonara, descubren una puesta estéril y contraria a la impronta original de Díaz.

Foto: Cecilia Salas

Un artista que apareció desde SoundCloud y durante esa fase experimental dejó sus trabajos más logrados: los EPs Diaz Antes, donde en 2019 condensó intereses efectivos como la colaboración con colegas de otros espacios (C. Tangana), la senda conceptual basada en una emisora radial y el cúmulo de referencias a personajes ficticios como Marla Singer y Ramona Flowers. Todas prácticas que serían más tarde aplicadas por demasiados proyectos, hasta el punto de hacer ver como imposible encarar un álbum sin tener skits.

La tendencia por hacer discos que se inserten en una idea integral viene generando más fallas que aciertos en ese género que mal se etiqueta como "urbano". Sayonara fue muy esperado por sus fans, como ocurrió en su momento con Paulo Londra. Ninguno de los dos se alzó con el disco del siglo, aunque el primero mantuvo el equilibrio para seguir probando combinaciones con gente pendiente a observarlo.

Foto: Cecilia Salas

Varios de los temas que componen este álbum son elegidos en esta fecha, como Lentito, Poderes o Quién te quiere como el nene, presente con sus gafas características y el cocodrilo bonachón que integra el universo estético de su carrera. Si Benito es el Conejo y Rauw Alejandro el Zorro, Alvarito eligió al reptil para estampar el material de sus pasos: se lo puede ver en el pie del micrófono y en la remera de la Selección Argentina que vestirá para la última canción.

A lo mejor consciente del desbalance discográfico, o simplemente por consentir al público en el debut en solitario por Buenos Aires, el reggaetonero suma temas de Felicilandia como Brilloteo o Lloro Pari, y retrocede hacia los hitazos cuando toca hacer Reina Pepiada. También invita a dos de las aliadas locales que grabaron con él: Lara91K y Taichu, que aportan versiones despintadas y tampoco parecen haber haber sido esperadas por el público. Él las llama "mis favoritas", y más allá de la supuesta veracidad de lo enunciado, son mujeres las que busca cuando piensa en colaboraciones argentinas: también compuso con Cazzu y Nathy Peluso.

Foto: Cecilia Salas

El show dura poco más de hora y media. Tiene un bis, mucho humo (literal) y varios intercambios didácticos para que el público complete alguna frase, vicio que muchos han captado como un atajo para cantar menos. Los vicios que sí tomó este artista son de masividad. Da la sensación de que, al firmar con una de las majors, su propia insignia ha ido desdibujándose y lo genérico se convirtió entonces en la norma.

Antes de Felicilandia (2021) nadie entendía por qué un nombre tan interesante como Álvaro Díaz tenía esos números de escuchas. La lógica de estos seguidores señalaba que eran bajos para alguien con sustento y codeándose con los grandes. Que la cantidad de streams no tiene nada que ver con el talento de un artista es una discusión que no cabe en esta nota, pero si hay espacio para exponer cómo al estrechar lazos para potenciar el propio mensaje la conversación del artista con un otro se vuelve un monólogo comercial frente a una pared cuyo eco no rebota.

Foto: Cecilia Salas

Foto: Cecilia Salas





