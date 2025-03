Las idas y vueltas en el Congreso por las designaciones de los jueces de la Corte Suprema continúan. Ayer, la oposición presentó dos dictámenes contra Manuel García Mansilla en el Senado, lo que pone a su pliego en la cuerda floja y altera los planes del gobierno de Javier Milei.

Por un lado, el peronismo presentó un dictamen con seis firmas: Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac y Claudia Ledesma Abdala. Al tiempo que Martín Lousteau desde el radicalismo y Guadalupe Tagliaferri, del PRO, presentaron otro dictamen de rechazo propio con dos firmas. Solo faltaría una firma más para que la oposición pueda llevar el pliego al recinto porque según el reglamento de la Cámara alta, se necesitan nueve firmas aunque no estén en un mismo dictamen.

Las dos presentaciones tienen como argumento los dichos del propio García Mansilla sobre la incoherencia de asumir por decreto. El ahora juez de la Corte había defendido su pliego en la comisión de Acuerdos del Senado en agosto. Allí, había dicho que él no asumiría en comisión –como Mauricio Macri había intentado con Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti–.

Tanto García-Mansilla como Lijo fueron designados por el decreto 137 que firmó Milei para poner dos jueces en la Corte sin negociar con el Senado. Los cortesanos le abrieron rápidamente la puerta a García-Mansilla, que hasta entonces ejercía como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, históricamente ligada al Opus Dei, y como director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos. No pasó lo mismo con Lijo, al que el supremo tribunal le rechazó el pedido de licencia en su cargo en Comodoro Py.

Por su parte, La Libertad Avanza aún no presenta su dictamen de aceptación de García Mansilla porque si no hay una mayoría que avale algún despacho, ninguno es válido y la única forma de que el pliego se trate es con dos tercios de los presentes, un número que el peronismo no tiene.