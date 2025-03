"Marzo, en el calendario salteño, no es un mes más. Es un crisol de memorias, un tiempo donde el pasado se entrelaza con el presente, donde las luchas y los dolores se convierten en faros que iluminan el camino hacia un futuro más justo. Tres eventos, grabados a fuego en la memoria colectiva, definen la esencia de este mes: las incansables luchas de las mujeres, el crimen impune del gobernador Miguel Ragone y el sombrío inicio de la dictadura militar". Con esta frase la Mesa de Derechos Humanos de Salta anticipó las actividades previstas para este mes.

El marzo de la memoria se iniciará hoy con la participación de las organizaciones de derechos humanos en la marcha por el día internacional de la mujer, que en la ciudad de Salta se realizará a partir de las 18, con la consigna: "Fuera Milei. Basta de políticas y discursos de odio".

La Mesa convocó a una conferencia de prensa ayer para informar sobre los actos que llevará a cabo en el marco del mes de la memoria. "Convocamos para el 8 de marzo porque entendemos y además compartimos todas las consignas que las mujeres han levantado en estos tiempos", explicó Elena Rivero.

Por ejemplo, recordó, compartieron y acompañaron la marcha del 1° de febrero antirracista, antifascista. Señaló en este sentido que las políticas restrictivas del Gobierno nacional "han puesto en la calle a una cantidad de ciudadanas y ciudadanos que realmente no se resignan a perder los derechos conquistados, todo lo que tiene que ver con el género, con la diversidad sexual, matrimonio igualitario, ley de educación sexual integral y demás".

Rivero dijo que este es un momento en el que es "absolutamente necesario, importante, salir a las calles a manifestar" el repudio a las políticas de Milei "en el ámbito de los derechos humanos, especialmente con el desmantelamiento de las sedes de derechos humanos, el ataque permanente a los referentes de derechos humanos, a los sitios de memoria, toda una política que trata de deslegitimizar lo que ha sido una conquista de nuestro pueblo durante todos estos años".

Rivero sostuvo que el gobierno de Javier Milei está "entregado a los intereses que no son los de nuestro país" y "día a día nos hace perder soberanía, nos hace perder soberanía económica", que ahora busca ampliar la deuda externa, son acciones que afectan a los sectores más vulnerables y muy especialmente a los jubilados. "Es un genocidio silencioso en el caso de los jubilados. Y en el caso de las mujeres también vemos cómo día a día pierden derechos, incluso aquellas mujeres que trabajan en los comedores, que son las que le han puesto el cuerpo para paliar esta crisis económica terrible que vivimos, y bueno, también ellas son doblemente afectadas", aseguró Rivero quien también destacó en este sentido el fin de la moratoria jubilatoria, "que va a afectar mayormente a mujeres".

El gobernador peronista desaparecido

La segunda actividad del mes de la memoria será un homenaje al ex gobernador Miguel Ragone, secuestrado y desaparecido el 11 de marzo de 1976. La Mesa se propone recordarlo con un acto frente al busto que lo recuerda, en la Avenida del Bicentenario de la Batalla de Salta y el pasaje Antonio Cornejo.

Su nieto, Fernando Pequeño, destacó que esta vez el recuerdo de su abuelo será en "un año movilizante porque es un año de degradación no solamente de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, sino de la política económica, de movilización, de la democracia. En definitiva, en un lugar antagónico a lo que la generación de Ragone buscaba para nosotros".

Pequeño eligió hablar de la vida interna del Partido Justicialista, en el que militó su abuelo. Dijo que siente "mucha tristeza" por el hecho de que el "partido político por el cual llegó y representa a mi abuelo Ragone, está intervenido", pero a la vez celebra esta medida, decidida por la conducción nacional del Partido Justicialista, "porque creo que es la punta para comenzar a rearmarlo y reestructurarlo que sea un partido como el que Ragone soñaba".

Pequeño añadió que también siente tristeza al ver que los integrantes de la conducción salteña del PJ cuestionan la intervención pero "en ninguno he podido ver la posibilidad de hacer una reflexión de por qué se llegó a la intervención y qué es lo que no se hizo", y fundamentalmente, al ver "cómo el partido doblega las voluntades de todos y cada uno de los intendentes en el interior, hacen listas únicas y degradan la institucionalidad y la participación en ese partido", aseguró.

Recordó en esta línea que en su momento renunció a la conducción partidaria en desacuerdo con que "no se abra el partido a elecciones internas de autoridades desde hace más de 30 años". "Me hubiese gustado vivir una experiencia de elecciones de democracia del Partido Justicialista en Salta. Nadie conoce lo que es eso hoy. Los jóvenes no conocen lo que es un partido real en términos de que funcione democráticamente. Es lo que Ragone quería. A él lo mataron cuatro días antes de que hubiese ganado las elecciones internas del partido justicialista", memoró.

Haciendo un paralelismo entre aquel momento y el presente, recordó que la ex presidenta María Estela Martínez de Perón intervino en noviembre de 1974 el gobierno de Miguel Ragone. Hoy esta otra intervención la genera una expectativa en sentido contrario: de que "este partido peronista pueda florecer y que los jóvenes salteños puedan ver los frutos de lo que sería un partido popular para los salteños".

Una vida política que permitiría desarticular "esa estructura feudal obediente del miedo, del silencio, eso que Miguel Ragone quería romper lo mismo que Güemes y que los mataron a los dos de la misma forma", sostuvo.

Por otro lado, también cuestionó el dialoguismo de dirigentes provinciales con el gobierno de Javier Milei.

Garantía de no repetición

El tercer acto será el recordatorio del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. "Este golpe fue sangriento, es muy importante que esto lo aprendan los alumnos, que sepan lo que pasó, para que estos hechos aberrantes nunca más se vuelvan a repetir. Ese es el trabajo nuestro, hacer memoria, porque acá hay que construir", dijo Nora Leonard, también integrante de la Mesa de DDHH.

Nora recordó que la Junta Militar que asumió el gobierno tras el golpe provocó un daño "tremendo". "Hablamos de 30.000 desaparecidos, hablamos de triplicar la deuda externa, de que llenaron las cárceles de presos políticos, a mí me tocó estar en Devoto, ahí había mil presas políticas mujeres y había 10.000 presos políticos varones en las distintas cárceles y se terminaron todos los derechos durante esa época", recordó.

En la misma línea señaló que en este momento se está viviendo un tiempo doloroso también. "Tenemos un gobierno que está destruyendo todo, está haciendo muchísimo daño", con un presidente que no siente "empatía hacia el pueblo".

"Los compañeros del 70 que luchamos lo hicimos por amor al pueblo, porque nos duele la injusticia y este Presidente odia al pueblo. Entonces, realmente está haciendo todos los días daño, está dejando a la gente en la calle, todo lo negativo lo está haciendo", "es muy cruel este gobierno y ojalá que se vaya pronto", deseó.