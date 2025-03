La agresión con gases lacrimógenos y palos al jubilado Carlos Dawlowski, de 75 años, durante una de las habituales marchas de los miércoles frente al Congreso de la Nación, desencadenó la presencia de los barras de Chacarita para defenderlo a él y a quienes protestan ante la quita de derechos por parte del gobierno de Javier Milei.

Dawlowski es un viejo hincha de Chacarita. “Soy un jubilado más”, dijo en redes sociales, emocionado por el apoyo de la gente de su club. Lo insospechado era que la presencia de barras de Chacarita generaría para la marcha del miércoles próximo una toma de conciencia social que hasta el momento no se había visto. Es que hinchas -ya no barras- de clubes como Chicago, Racing, Independiente, River, Boca, Lanús, Laferrere (que también estuvieron esta semana en el Congreso), All Boys, Gimnasia, Tigre y Ferro, entre otros, iniciaron una convocatoria para sumarse al reclamo de los jubilados, el sector más vapuleado desde que se inició el ajuste social, en diciembre de 2023. Todo indica que se sumarán hinchas de otros clubes.

Maradona, la voz de los hinchas de Boca para defender a los Jubilados





Una vez más, el fútbol vuelve a demostrar su importancia en la agenda social. Si hasta el momento las marchas y la represión a los jubilados eran silenciadas por los medios vinculados a la gestión Milei, la cultura popular las puso en el tapete. De hecho, hasta el miércoles el tema deportivo era el presente de River y la situación de Marcelo Gallardo al frente del plantel tras perder la final de la Supercopa Internacional con Talleres de Córdoba. Bastó que trascendiera que los barras de Chacarita fueron a apoyar a los jubilados para que el tema deportivo derive en la sumatoria de hinchas de otros clubes para el miércoles que viene.



“Yo defiendo a los jubilados. Cómo no los voy a defender. Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. La icónica frase de Diego Maradona de octubre de 1992 volvió a ser recordada en estas horas. La dijo en el mismo contexto de reclamo, mientras él debía asistir a los Tribunales por un tema judicial.

En 2001, cuando se vivía un clima de violencia social y económica similar al de ahora, nada pudo detener que se juegue el partido por el que Racing salió campeón. Y fue el fútbol el primer escenario que le valió un fuerte reclamo al presidente, cuando asistió a La Bombonera a votar y fue insultado por los hinchas y socios de Boca, a fines de 2023, en las elecciones entre el macrismo -apoyado por el mandatario- y Juan Román Riquelme, que se impuso por amplia ventaja. El fútbol también le dio la espalda cuando quiso imponer el esquema SAD. Y hasta el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, intentó tomar distancia de él cuando fue elogiado por su avance privatizador en el club platense.

Los mismos que marchan para reclamar una jubilación digna y la devolución de los medicamentos gratuitos, que no se entregan desde el año pasado, hicieron saber su conformidad con el apoyo social que se vislumbra desde la aparición de los hinchas del fútbol.

Un informe de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) mostró que los precios de los medicamentos aumentaron más del 200 por ciento durante 2024. Algunos llegaron a cuadruplicar su valor en un año. Según el Indec, la inflación de 2024 fue del 117,8 por ciento, pero los remedios subieron muy por encima de ese porcentaje.

“Hago este video para saludar y agradecer a los hinchas de Chacarita que el día miércoles pasado se pusieron a la par de los jubilados”, comenzó el campeón del mundo del ‘86 Héctor Enrique, ferviente acompañante de las causas populares. “No para pelear con nadie, pero sí para que nuestros jubilados y jubiladas no se sientan tan solos. Y ojalá, Dios quiera, se sumen muchos más hinchas e hinchadas. Y yo como ex deportista, como ex jugador de Lanús, de River Plate y campeón del mundo en México 86, también me sumo a esta noble causa, que es estar cerca de los jubilados y jubiladas. Porque como dijo Diego Armando Maradona, hay que ser muy cagón, o muy cagones, si no defendemos a los jubilados. Acá estamos: nos despertamos”, continuó.

El preparador físico Fernando Signorini dijo desde otro video en redes sociales que felicitaba “a todas y todos los integrantes de la hinchada de Chacarita Juniors que tuvieron la magnífica iniciativa de estar junto a los jubilados en la marcha del pasado miércoles, exponiéndose también ellos a los embates de la feroz represión que desataron las fuerzas lideradas por una de las más insensibles representante del establishment. Ojalá que en la próxima marcha del miércoles que viene se sumen todos aquellos representantes o integrantes de los clubes de las distintas categorías del fútbol argentino. Sería maravilloso, como dijo Atahualpa (Yupanqui): la arena es un puñadito, pero hay montañas de arena”.

Los clubes de barrio se sumarán también al reclamo. Entre ellos, y a modo de ejemplo, está el caso del Club de Amigos del Parque Saavedra, que en un comunicado convocó “a marchar el miércoles en defensa de nuestros jubilados, que están siendo golpeados y rociados con gas pimienta todos los miércoles ante los ojos de toda la sociedad que parece creer que nunca envejecerá”. Y agrega: “La calle nos enseñó que a los más grandes se los respeta y se los defiende, no se les pega”.



Hinchas de Independiente iniciaron una convocatoria para el miércoles a las 15.30 en Boulevard de los Italianos y Cordero, en Wilde. Desde allí, marcharán al Congreso. “Independiente defiende a los jubilados”, se lee en su anuncio en redes sociales. También difundieron banners los de Tigre y Ferro, que se reunirán a las 17 en la Plaza de los Dos Congresos. Además marchará la Coordinadora de hinchas bajo el lema “Todxs somos hinchas - Todxs seremos jubiladxs”.

“Si tocan a los viejos qué quilombo se va a armar”, se lee en el anuncio del Movimiento peronista riverplatense. También anunciaron presencia hinchas de Boca que, en su flyer, citan la ya mencionada frase de Diego Maradona en defensa de los jubilados.

Dos clubes rivales como Chicago y All Boys se juntaron para convocar. “Los hinchas de Chicago (otra hinchada que con gran historia política y social) estamos con los jubilados”, anunciaron los de Mataderos. Y los de Floresta: “Porque All Boys es barrio. Porque All Boys es familia. No podemos dejar tirados a los jubilados”.





“Basta de represión. En Cole también defendemos a los jubilados”, anuncian en nombre de Colegiales. “Los canallas no abandonamos a nuestros jubilados”, prometen los de Rosario Central, con una imagen en la que se vé a un jubilado tirado en la vereda, rodeado de policías; asistirán al Congreso. Los de Newell’s, agrupados en Identidad Leprosa, apoyarán desde la Plaza San Martín, en Rosario. Además se cuenta con el aval de Claypole, “que banca a los jubilados”.

Cuando es el fútbol el que mueve el avispero, la cosa tiene más difusión. Con la sumatoria de hinchas a la defensa de los jubilados, se espera que la marcha del miércoles se vuelva masiva, a pesar de la presencia de los policías que reprimen bajo las órdenes de la ministra Patricia Bullrich. “Hay que ser cobarde para pegarle a un viejo! Miércoles 12 les hacemos el aguante a los jubilados”, convoca la organización Nunca Más.

Si bien no es nuevo el apoyo de los hinchas y las barras en las causas sociales, un dato a tener en cuenta es que muchos de los clubes que hoy tienen más de cien años se originaron en las clases populares. Hincha de River, el flaco Spinetta tenía su corazón en Chacarita. “La camiseta de Chaca es la más linda del mundo”, le dijo al periodista Jorge Battilana, quien publicó la anécdota en su libro Spinetta - un vuelo al infinito, escrito junto a Eliana Pirillo. “Soy de River, tengo mi corazón en Platense, ya que mi papi era hincha de ese equipo; pero me encanta Chaca porque son anarquistas”, le aclaró.