El precio de oferta de los alquileres volvió a subir en agosto y acceder a un monoambiente ronda los 500.000 pesos por mes en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con estudios del sector inmobiliario.

El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) relevó los valores de ofertas de alquileres en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y registró para monoambientes una suba de 4,2 por ciento mensual en agosto, con un precio medio de 500.000 pesos, y una variación interanual de 42,9 por ciento.

Los departamentos de 2 y 3 ambientes se ubican en 600.000 y 800.000 pesos, respectivamente, sin incremento mensual. En comparación interanual subieron 50 y 33,3 por ciento cada categoría. De este modo, el Salario Mínimo Vital y Móvil, que en agosto es de 322.000 pesos, cubre el 64,4 por cienro de un alquiler, con una brecha cada vez mayor, dado que a principio de año esta relación rondaba el 70 por ciento.

Las expensas alcanzan en promedio el 23,9 por ciento del precio de oferta de un alquiler.

En el acumulado 2025, la suba de los alquileres, según Inquilinos Agrupados, registró entre 46,5 y 79,7 por ciento interanual, por encima del IPC que acumula 17,4 por ciento.