Desde Río de Janeiro

En el diálogo entre Sundance Kid y Butch Cassidy, en la película, uno dice al otro, cuando la situación de ellos se pone difícil en EE.UU.: “Let’s go to Bolivia!”. Recibe la pregunta: “What is Bolivia?” Y tiene la respuesta: “It’s a country stupid!”

¿Qué país es Bolivia? Después de una visión lejana del país, con las obras del principal intelectual latinoamericano contemporáneo, Álvaro García Linera, pudimos tener una visión inteligible de lo que para nosotros es ese país, que fue privado de su salida al mar por la Guerra del Pacifico.

Conocí a Álvaro en un seminario en México y me di cuenta, luego, de que se trataba y se trata de una cabeza brillante, creativa, por su capacidad de comprensión del rico proceso histórico que vive su país.

Me acuerdo de haberle pedido que escribiera el texto sobre Bolivia para la Enciclopedia Contemporánea de América Latina y el Caribe. Me llegó un texto formidable. Él fue remunerado con alguna plata, con la cual pudo comprar su primera computadora.

Sus textos permitieron que surgiera un liderazgo como el de Evo Morales (foto, junto a Arce), líder indígena y cocalero. Evo descubrió a Álvaro por las mesas redondas de debate político en la TV boliviana y tuvo el mérito de llamarle para componer la más virtuosa combinación politíca, aquella entre el más importante líder político del pais y un intelectual revolucionário.

Victoriosos, dieron nacimiento a un gobierno extraordinario que, según la teorización de García Linera, hacia de la combinación entre el indianismo y el marxismo revolucionario, la nueva fuerza hegemónica en Bolivia.

Elegidos y reelegidos, han transformado a un país siempre relegado en el continente, en la mas importante experiencia de gobierno anti-neoliberal, democrático y emancipatorio del continente.

Han sufrido un intento de golpe, superado. Luego eligieron al ministro de Economía de sus gobiernos, Luis Arce, como presidente del país. De repente, Evo se rebela contra el gobierno, reivindicando un derecho de volver a la presidencia de Bolivia.

Álvaro le propone que aguarde a Arce tenga un segundo mandato, como él mismo había tenido, y que él vuelva después a la presidencia del país.

Evo, sorprendentemente, no aceptó la propuesta. Ahí empezó el enfrentamiento entre Evo y Arce, que se ha radicalizado, hasta llegar la guerra fratricida actual entre los dos.

Evo exhibe el apoyo popular eque tiene, a partir de su liderazgo original del campesinado de Cochabamba. Pero la Constitución le impide ser de nuevo presidente del país, después de haber tenido dos mandatos. Arce se vale de esa situación para presentarse como el único candidato viable en Bolivia.

Pero la guerra fratricida ha llegado a niveles impensables, con las acusaciones de distinto tipo. Álvaro ha intentado lanzar un candidato alternativo, que ha sido rechazado por lo dos.

El impasse boliviano actual es esse: el enfrentamiento brutal entre, por un lado, el candidato que tiene más apoyo popular, pero que está imposibilitado legalmente de ser eligido (asimismo hay un proceso de asedio en contra de Evo, de una joven, que hace que él se refugie en Cochabamba para no ser alcanzado por la Justicia), por otro lado Arce, que puede ser reelecto pero con el grave riesgo de que tenga una especie de sublevación popular en contra de él.

En medio de todo ello, la derecha, derrotada reiteradamente, encuentra la posibilidad de, eventualmente, frente al enfrentamiento entre las dos fuerzas de la izquierda, volver al gobierno.

Álvaro cree que esa es una posibilidad real, pero que hay también la posibilidad de algún candidato alternativo de izquierda surja como una solución.

El futuro inmediato en Bolivia es, así, un interrogante, frente al impasse del enfrentamiento central entre el presidente y el expresidente. Pero de repente Bolivia nos sorprende de nuevo positivamente.

Me acuerdo de las largas conversaciones con Álvaro, en Ciudad de México y en Buenos Aires, entre librería y librería. El me ha privilegiado con una larga conversación, esta vez telefónica. Me enorgullezco de mi amistad con Álvaro, de las personas más extraordinárias que tengo el privilegio de conocer y de ser amigo.