Desde Roma

Las noticias difundidas este sábado por los médicos del Policlínico Gemelli que curan al Papa Francisco (foto), son mucho más optimistas que los días precedentes. El parte médico señaló que “las condiciones clínicas en los últimos días han sido estables y en consecuencia testimonian una buena respuesta a las terapias” aplicadas. “Se ha registrado por lo tanto una gradual pero leve, mejoría”, indicaron.

Francisco no ha tenido fiebre y se confirmaron estables los resultados de los distintos análisis que se le hicieron. Los médicos esperan poder registrar nuevas mejorías en los próximos días pero de todas maneras, por precaución, mantuvieron la “prognosis reservada”, precisó el parte médico.

Como ayer, el papa Francisco que había pasado una noche tranquila, esta mañana rezó en la capilla junto a su departamento en el décimo piso del hospital Gemelli mientras por la tarde alternó el reposo y algunas actividades laborales. En la mañana del sábado, luego de haberse despertado, había hecho las terapias previstas, tanto respiratorias como motora, informó la sala de prensa vaticana precisando además que Francisco seguirá, a distancia claro, los ejercicios espirituales de la curia romana que comienzan el domingo.

Mensaje del papa a las mujeres

Mientras en muchos países del mundo se celebraba este sábado el Día Internacional de la Mujer, y las mujeres salían a manifestar y protestar por las injusticias en 60 ciudades de Italia, el Papa Francisco envió un mensaje al Movimiento por la Vida que está en Roma para participar del mini- jubileo del Voluntariado, que se celebra este fin de semana en el marco del Jubileo de la Esperanza que ocupa todo el 2025.

El mensaje fue leído esta mañana por el secretario de estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, durante la misa que él celebró en la basílica de San Pedro.

Pese a que defendió el valor que tienen las mujeres para ayudar a los demás, Francisco hizo referencia al aborto, que siempre ha negado y calificado a veces como un crimen, aunque es un derecho que reivindican las mujeres de muchos países del mundo.

En su mensaje Francisco destacó el valor del trabajo del Movimiento por la Vida que ayuda a “las madres en dificultad por un embarazo difícil o inesperado”, promoviendo “la cultura de la vida en sentido amplio”.

“En este medio siglo, mientras han disminuido algunos prejuicios ideológicos y ha crecido entre los jóvenes la sensibilidad para cuidar la creación, lamentablemente se ha difundido la cultura del descarte. Por lo cual, hoy más que nunca existe la necesidad que personas de todas las edades” se comprometan al servicio de la vida humana “sobre todo si es más frágil o vulnerable”, porque “una sociedad justa no se construye eliminando los que están por nacer pero son no deseados, los ancianos no autónomos o los enfermos incurables”, concluyó Francisco pidiéndole al Movimiento que continúe “a apostar sobre las mujeres, sobre su capacidad de recepción, de generosidad y de coraje. Las mujeres deben poder contar con el apoyo de la entera comunidad civil y eclesiástica y de los Centros de Ayuda a la Vida”.

El mensaje fue firmado por Francisco el 5 de marzo en el Policlínico Gemelli donde está internado desde el 14 de febrero por una neumonía bilateral.

Los followers de Francisco

Y por los que dicen algunos centros de investigación, Francisco se ha hecho mucho más famoso en el mundo desde que está enfermo y tiene muchos más seguidores.

Según Arcadia, un centro italiano de análisis de datos, cuando el Papa tuvo la crisis respiratoria que se manifestó el 22 y el 23 de febrero, se lograron verificar unos 83,4 millones de interacciones digitales (es decir comunicaciones a través de SMS, chat web e social media) sobre el Papa, en Italia y en el mundo. Arcadia analizó los datos desde el 14 de febrero, cuando el Papa fue internado, hasta el 8 de marzo. Y pudo verificar también que en X e Instagram, crecieron en 127.000 los followers los que seguían los espacios referidos a Francisco.