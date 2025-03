"Ni un paso atrás", "no pasarán", "las calles son nuestras y los derechos también", fueron algunas de las consignas que retumbaron a lo largo de la marcha que ayer movilizó a cientos de mujeres y disidencias sexogenéricas trabajadoras, en un nuevo 8M. "Venimos del enorme grito antifascista del 1F, denunciando con nombre y apellido a los responsables del ajuste y del ataque a los derechos conquistados como pueblo", señalaron. "Basta Milei, plan de lucha ya", expresaron desde el documento leído en el Parque Nacional a la Bandera, frente al río Paraná, donde fueron llegando las columnas cargadas de color, música y baile, que movilizaron desde la plaza San Martín. Los reclamos estuvieron dirigidos a lo estados nacional, provincial y municipal.

"Frente a cada ataque del gobierno acá estamos las mujeres y disidencias", señalaron en el documento conjunto leído desde el escenario. La salida de la marcha fue a pura danza y tambores con Fieras Samba Reggae, Rejunto Legüero, TurmalinAxé, Crea, Iró Baradé. Agrupaciones feministas, organizaciones de derechos humanos, Hijxs, Nietes, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, familiares de víctimas de femicidios, sindicalistas, agrupaciones políticas, estudiantiles, entre otras organizaciones, se dieron cita a la plaza San Martín para recorrer el centro hasta el Parque Nacional a la Bandera, donde tocaron las bandas Lo que dijo la niña y Girda y Lxs del Alba. El grupo Maternar es político marchó con cochecitos. El rostro de Sandra Cabrera --quien fuera secretaría general de Ammar-- también estuvo presente desde un cartel que rezaba "21 años de impunidad".

"Vení machito, vení mirá, las feministas cada día somos más", "América latina va a ser toda feminista", cantaron a lo largo de las cuadras que recorrieron por calle San Lorenzo, Laprida y Córdoba. Ya en el parque, se leyó el documento conjunto. "Somos las docentes que defienden la educación y la ESI; somos quienes defendemos el aborto legal seguro y gratuito que conquistamos en las calles. Somos las estudiantes que tomamos las universidades, las médicas y enfermeras que luchamos por la salud pública; las piqueteras que paramos la olla en el barrio, peleamos por trabajo genuino y nos plantamos contra la persecución. Somos las jubiladas que peleamos contra el gerontocidio de este gobierno y la represión. Somos las brigadistas que combatimos el fuego político en la Patagonia. Somos las originarias que enfrentamos los ataques racistas de Bullrich y la gendarmería. Somos las mujeres y diversidades que enfrentamos el discurso machista y misógino del gobierno, sus voceros y los gobernadores cómplices. Y mientras damos cada una de estas peleas seguimos reclamando por un gran paro nacional para derrotar la política de Milei, Pullaro y Javkin", señalaron.

"No al fascismo, no a la discriminación, no al racismo", expresaron; y reivindicaron la fecha como "una instancia colectiva de lucha antipatriarcal, anticapitalista y antiimperialista, junto con el NiUnaMenos, los pañuelazos y la Ola Verde, las Marchas del Orgullo, los 24 de Marzo y los Encuentros Plurinacionales de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, en las que paramos y salimos a las calles para lograr que todos nuestros derechos sean reconocidos y respetados".

Entre las demandas, plantearon: "¡Abajo todo el plan de Milei! ¡Basta de desocupación, hambre y violencia!"; rechazaron "la concentración del poder público por el ejecutivo", dijeron "abajo el DNU 70/23. No al pago de la deuda externa. Fuera FMI de Argentina". También reclamaron "basta de femicidios, lesbotransfemicidios y crímenes de odio. El estado es responsable". Además, sumaron el rechazo a "la discriminación y el homolesbotrans odio como política de estado".

Entre las exigencias, sumaron "asistencia real y efectiva para las mujeres víctimas de violencia de género, con equipos interdisciplinarios en cada barrio, trabajo genuino y viviendas. Basta de justicia machista, patriarcal, misógina, racista y clasista". Y denunciaron "el desmantelamiento de la línea 144, la 137 de Asistencia y acompañamiento para víctimas y del programa Patrocinar".

En otro de los puntos repudiaron "la brutalidad en la que se enmarca la política social para este gobierno nacional y a la que no son ajenos el gobierno provincial y municipal. A Pullaro le decimos: basta de despedir y vaciar las áreas, ministerios y secretarías de género".

También se manifestaron contra "el intento de la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal". Y recordaron que "en Argentina matan a una mujer cada 26 horas. Necesitamos que se declare la emergencia en violencia de género ya, con presupuesto acorde".

En cuanto a los derechos conquistados, remarcaron que la Interrupción Voluntaria del Embarazo "es y será ley. Desde su sanción ha bajado el índice de muertes por abortos clandestinos, así como los embarazos no deseados ¡A la clandestinidad no volvemos nunca más! Ni un paso atrás".

Al mismo tiempo, rechazaron "el lobby negacionista y clerical 'con mis hijos no te metas' que promueve el gobierno de Milei y Pullaro de la mano de las iglesias. Exigimos recursos genuinos para que la docencia pueda efectivizar la aplicación de la ESI en todas las escuelas".

También reclamaron "basta de despedidos y suspensiones, reincorporación de les trabajadores. Salario igual a la canasta familiar". Y reivindicaron "el valor del trabajo de cuidado sostenido históricamente por mujeres y disidencias sexogenéricas: maternar es un acto político y colectivo, maternar es trabajo no pago".

En otro punto de las demandas le dijeron "no a una reforma laboral que representa una brutal quita de derechos conquistados por les trabajadores". Y exigieron "a las centrales sindicales la convocatoria a un paro nacional para derrotar todo el plan motosierra de Milei contra lxs trabajadorxs".

En el documento también reclamaron el "efectivo cumplimiento del cupo laboral travesti-trans"; "trabajo sexual es trabajo. Reconocimiento de derechos laborales y sociales". Y exigieron la "anulación de la reforma previsional de Santa Fe aprobada con represión", además del "desprocesamiento de los docentes y estatales por luchar contra la reforma".

También denunciaron "la eliminación del envío de alimentos a más de 45 mil comedores populares por parte del gobierno". Y señalaron que "frente a los altos índice de pobreza e indigencia, somos las mujeres organizadas quienes principalmente sostenemos con nuestro trabajo la comida de nuestros pibes. Reconocimiento salarial para las cocineras comunitarias por parte de los gobiernos".

Al mismo tiempo denunciaron "las redes de trata y explotación de mujeres que junto al narcotráfico y el juego clandestino son amparados desde el poder político, policial, judicial, y empresarial, fiscales, jueces, senadores, comisarios y funcionarios de ayer y de hoy son responsables".

Asimismo, apuntaron contra el "modelo de producción extractivista, depredador y ecocida"; y rechazaron "la ley de alquileres que beneficia aún más el negocio inmobiliario y que profundiza la crisis de vivienda".

En el documento, además, se manifestaron a favor de la salud pública y contra la faltante de insumos para programas "fundamentales"; por "la derogación de la ley 23.737. Plena vigencia del Reprocann y los derechos conquistados por usuarios y cultivadores"; defendieron la ciencia pública, la cultura como "un derecho social"; dijeron "no al racismo y la xenofobia. Argentina es indígena y afrodescendiente". Y convocaron al próximo 24 de marzo, a 49 años del golpe genocida para "ganar masivamente las calles y decir ¡Nunca más! ¡30 mil compañerxs detenidxs desaparecidxs, presentes! Memoria, verdad y justicia".