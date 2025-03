Este martes 11, a las 10 am, en una pequeña sala del entrepiso de los tribunales de San Isidro, se pone en marcha el juicio de impacto mundial por la muerte de Diego Armando Maradona. El fallo podría dictarse algo después de mitad de año, en julio, tras unos tres meses en los que habrá tres audiencias semanales, aunque todos los protagonistas están pidiendo que se limite a dos: martes y jueves. Los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Mackintach tendrán que resolverlo, tal vez el martes mismo. El juicio plantea una larga serie de interrogantes, algunos que todavía no tienen respuesta.

1. ¿Qué condenas se ponen en juego en el juicio?

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, coordinados por el fiscal general John Broyad, privilegian la acusación por homicidio simple por dolo eventual, con penas que van de ocho a 25 años de prisión. Sostienen que todo el equipo médico no sólo se daba cuenta que estaba actuando mal, en todos los terrenos, sino que lo expresaban en sus chats: “se va a morir”; “esto está mal”. Incluso hablaban de las medidas que debían tomar para evitar una imputación penal en el caso de la muerte, “acomodemos la historia clínica así nos cubrimos”, “podemos perder la matrícula y terminar en cana”; “tengo cagazo”. O sea, se representaban lo que iba a pasar y, supuestamente, no hicieron nada para torcer el rumbo. De manera alternativa (subsidiaria), los fiscales acusan por abandono de persona (dos a 6 años) y, el delito con la pena más leve, por homicidio culposo. En este último caso, se impone de uno a cinco años de prisión por haber producido una muerte por imprudencia, negligencia, impericia en la profesión. La mayoría de los observadores piensa que éste último encuadre -mala praxis, homicidio culposo- es el más probable, pero todo se juega en el juicio.

2. ¿Cuál será la acusación de la familia?

En el juicio habrá cinco querellas. Dalma y Giannina Maradona, representadas por Fernando Burlando; Diego Fernando (el hijo que el 10 tuvo con Verónica Ojeda) por Mario Baudry; Diego junior (el que vive en Nápoles) por Luis Rey Ramírez; y Matías Casanova y Jana Maradona por Gustavo Pascual y Felix Linfante. También fueron aceptadas las hermanas de Maradona, que estarán representadas por Matías Jurado. Burlando y Baudry apuntaban contra el abogado de Maradona, Matías Morla, porque consideran que fue quien dominaba la escena y tenía como interés tener a Diego en la situación en que estaba, como se lo vio dramáticamente en su cumpleaños en la cancha de Gimnasia Esgrima de La Plata. Ellos sostienen que de esa manera, Diego les firmaba todos los papeles e incluso les cedió la marca Maradona. Pero la justicia de San Isidro no aceptó la acusación contra Morla: sostuvo que las cosas se concentraban en la muerte y no en la presunta estafa que le adjudican a Morla. En ese marco, casi todas las querellas se sumarán al enfoque de los fiscales, aunque el juicio tiene su propia dinámica.

3. ¿Cuál será la estrategia de la defensa?

Hay un punto que inicialmente plantea una dificultad: los fiscales acusan a los siete imputados en este juicio (a la enfermera Dahiana Madrid se la juzgará por separado) por el mismo delito, homicidio simple por dolo eventual. De manera que, por ejemplo, parecería que no es lo mismo lo que alegará el enfermero Ricardo Almirón, representado por Franco Chiarelli, e incluso Mariano Perrone (su abogado es Miguel Angel Pierri), jefe de enfermeros, que nunca lo vio a Maradona ni fue a la casa del country San Andrés, y se limitó a organizar los turnos. Distinto es lo que puedan sostener los defensores quienes encabezaron el tratamiento. Principalmente Leopoldo Luque, defendido por Julio Rivas; Agustina Cosachov, por Vadim Mischanchuk o Carlos Díaz, el psicólogo, defendido por Diego Olmedo. Para quienes lideran la defensa del equipo médico, el gran adversario será lo que dictaminó la junta médica de 2021, integrada por 22 profesionales, que sostuvieron que hubo una severa mala praxis.

4. ¿Es probable que el juicio se centre en un debate médico?

Es muy probable. Por ejemplo, la defensa del psicólogo Díaz dirá que su función era evitar las adicciones y que eso se logró porque en la autopsia no aparecieron ni drogas ni alcohol. El abogado de Cosachov, Mishanchuk, sostendrá que la profesional le daba la medicación adecuada y que la arritmia ventricular izquierda pudo haber durado unos pocos minutos y no las doce horas de agonía de las que habla la pericia médica de 2021. También sostendrán que Maradona no tenía antecedentes cardíacos, por lo que el fenómeno fue inesperado. Incluso se alega que no se pudieron hacer bien los estudios de orina porque la muestra fue exigua. No es un terreno fácil de entender y a las defensas no les será sencillo contraponerse al dictamen de los 22 profesionales de la junta médica.

5. ¿Se alegará que Maradona no quería ser sometido a ningún tratamiento?

Hay un punto clave que es la decisión tomada cuando el astro fue dado de alta en la Clínica Olivos, después de la operación en la cabeza. El director de ese nosocomio y todo el equipo médico sostuvieron que Maradona debía recluirse en un centro de rehabilitación de las adicciones, en ese momento principalmente el alcohol. En principio, Diego se negó y, por eso, con la firma de dos hijas se optó por la casa (muy inadecuada) en el country San Andrés. Es probable que una parte de las defensas sostengan que Maradona no quería visitas de los médicos ni los profesionales y que, por ejemplo, la noche anterior a su muerte, comió sándwiches de miga con jamón crudo, alimento con muchísima sal, contraindicado frente al cuadro de retención de líquidos que lo llevó al deceso. Del otro lado, la acusación insistirá en que hay chats en los que se habla de que Diego estaba hinchado ("está horrible") y, por lo tanto, reteniendo líquidos, produciendo el edema de pulmón. Y es muy probable que surjan las posturas enfrentadas: que debió darse intervención a un juez porque Diego no estaba en condiciones de tomar ninguna determinación (como se lo vio, zombie, en el estadio de Gimnasia) y, del otro lado, que Maradona estaba en su derecho de rechazar tratamientos, porque son esos los derechos del paciente. Hoy por hoy -afirman- la Ley de Salud Mental reduce mucho la posibilidad de una internación compulsiva.

6. ¿Habrá polémicas alrededor de la “internación domiciliaria”?

Es evidente que la casa de San Andrés era impropia para un paciente en las condiciones de Maradona. No había aparatología de ningún tipo, ni siquiera un desfibrilador para una emergencia cardiológica, los enfermeros estaban lejos, el baño era de plástico (como el de los recitales a campo abierto). Se señala que tampoco había un esquema que permitiera recurrir rápido a una ambulancia. La enfermera Gisela Madrid, que será sometida a un juicio por jurados posterior, admitió que registraba parámetros inexistentes porque en realidad Maradona se negaba a que alguien entre en la habitación. De hecho, hubo varios días en que directamente no se levantó de la cama: eso ocurrió los días 16, 17 y 18 de noviembre. Ante esto, hubo poca o ninguna reacción.

7. ¿Jugará un papel la opinión pública?

Aunque en el mundo judicial se niegue, las causas -y ni hablar la muerte del ídolo mundial- tienen el impacto de la opinión pública y mediática. La sala en la que se va a hacer el juicio apenas les da lugar a los jueces, el equipo de fiscales, las cinco querellas y las siete defensas. En esa sala, muy parecida a la que se utilizó en el juicio por el caso del asesinato de María Marta García Belsunce, habrá espacio para unos pocos periodistas. Pero se habilitó una sala contigua en la que periodistas acreditados podrán ver lo que ocurra en pantalla gigante. Desde el punto de vista de la opinión pública, los imputados afrontan un panorama adverso: se busca un responsable de la muerte, a los 60 años, del ídolo, aunque están los que dicen que no se le pueden cargar las culpas a los médicos y menos todavía a los enfermeros. El juicio levantará pasiones y parece difícil que los jueces se puedan abstraer.