Su familia pide ayuda para traerlo al país

Internaron a Alberto Samid en Punta del Este

Sufrió un cuadro de infección urinaria, pero su situación se agravó. Su esposa pidió colaboración y un avión sanitario para trasladarlo al país.

Alberto Samid fue internado en Punta del Este

Diálogo con el tenista Gustavo Fernández, ganador del Abierto de Australia en tenis adaptado

“El lugar me lo gané a pulso, esfuerzo y resultados”

Por Florencia Castro

Fenómeno astronómico

Eclipse solar del 17 de febrero de 2026: dónde se podrá ver el “Anillo de Fuego”

Tenía 88 años

Murió Juan Carlos Desanzo, director de Eva Perón y El Polaquito

Se esperan 30 grados en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 17 de febrero

El presidente brasileño dijo que los desfiles en la capital carioca son una “referencia mundial”

Lula elogió el carnaval de Río como motor económico de Brasil tras el homenaje a su vida

La Municipalidad suspendió los corsos

Ya son tres los detenidos por el crimen de un joven de 18 años en el carnaval de Mercedes

La política económica y la caída de los ingresos no perdona ni a la agroindustria

La cadena láctea paga caro la crisis de consumo

Por Raúl Dellatorre

Tenía 95 años y una larga relación con la Argentina

Murió Robert Duvall, actor emblemático de una generación notable

Por Juan Pablo Cinelli

