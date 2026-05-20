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Economía

Cambio de estrategia

Jubilaciones: ARCA ya no apelará los fallos favorables contra el pago de Ganancias

La decisión se aplica a las causas ya iniciadas. Según se explicó, se busca “no generar mayores erogaciones a cargo del Fisco”.

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