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El País

El congreso nacional del PJ ratificó a los interventores en Salta y enfrenta la decisión de la justicia electoral

También designó nuevos normalizadores en el justicialismo jujeño. Los congresales analizaron la crítica situación que las políticas de Milei desata en todas las provincias.

Congreso en el PJ. Prensa -

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