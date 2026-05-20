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Sociedad

Serán repatriados tras las pericias judiciales

Maldivas: recuperaron los últimos dos cuerpos de los buzos italianos que murieron en la cueva submarina

La tragedia se habría producido por problemas con la mezcla de oxígeno y la profundidad extrema, superando los límites permitidos para el buceo recreativo.

Vaavu Atoll (Maldives), 16/05/2026.- Members of the Maldives National Defence Force (MNDF) take part in a search and recovery operation in the Vaavu Atoll, Maldives, 16 May 2026. The operation follows a scuba diving accident on 14 May, which claimed the lives of five Italian nationals. An MNDF military diver, identified as Staff Sergeant Mohammed Mahdi, died while searching for the bodies of the missing Italians. The five Italians died while attempting to explore caves at a depth of around 50 meters, and only one of their bodies is thought to have been recovered. (Maldivas) EFE/EPA/SOPHIA NASIF
Search for bodies of Italian divers continues in the Maldives Vaavu Atoll (Maldives), 16/05/2026.- Members of the Maldives National Defence Force (MNDF) take part in a search and recovery operation in the Vaavu Atoll, Maldives, 16 May 2026. The operation follows a scuba diving accident on 14 May, which claimed the lives of five Italian nationals. An MNDF military diver, identified as Staff Sergeant Mohammed Mahdi, died while searching for the bodies of the missing Italians. The five Italians died while attempting to explore caves at a depth of around 50 meters, and only one of their bodies is thought to have been recovered. (Maldivas) EFE/EPA/SOPHIA NASIF EFE. EFE

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