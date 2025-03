Los hinchas de Newell's no vieron nada diferente anoche en el Coloso del Parque. Ante un rival que no atraviesa un buen momento la Lepra salió a jugar con línea de cinco en defensa y Fabiani reconsideró su apuesta en el segundo tiempo. El equipo mejoró pero no logró sacar diferencias ante el celeste, incluso a pesar de que el rival sufrió dos expulsiones.

El Newell’s de Fabbiani tiene como prioridad el juego defensivo. La mayoría de los jugadores de la alineación titular tienen la vocación de recuperar la pelota. Para eso la lepra se mostró de local con línea de cinco atrás pero a los pocos minutos Zelarayán corrió en soledad al arco rojinegro. Definió cruzado y Navas atajó con la punta de los dedos, en gran reación. Newell’s no presionó nunca en campo rival y dejó venir a Belgrano sin ofrecer mayor esfuerzo. La apuesta era clara y carecía de riesgos.

Pero Belgrano fue más claro con la pelota y llevó a Navas a ser una figura relevante en el partido. Porque Newell’s tuvo ambiciones muy medidas y escasos recursos. Algunos centros bien tirados y poco más hizo la Lepra en el área visitante. Así y todo tuvo la ocasión más clara: Cardozo recibió en el punto del penal un centro atrás y sacó un zurdazo muy alto frente a Espínola.



Fabiani asumió en el entretiempo que el equipo no podía seguir sosteniendo a tantos hombres en defensa y realizó tres cambios: Regiardo, Maroni y González hicieron del equipo una formación más clásica, con cuatro en el fondo. Y a los pocos minutos el equipo logró armar la primera acción de riesgo de la noche con un centro de Maroni que González cabeceó en el área chica y el uno de Belgrano controló abajo en gran atajada. Espínola pasó a ser el protagonista de Belgrano porque González volvió exigirlo con otro cabezazo y en el rebote no llegó Herrera a empujar. Newell's, por entonces, era el dueño del partido y los hinchas celebraron la reacción. Pero faltaba el gol. Y el grito nunca llegó. Porque el impulso de los primeros 20 minutos fue perdiendo fuerza y el tramo final del partido volvió a tener a Newell's jugando a las apuradas y con González ansioso por encontrar su primer gol con la rojinegra.

Una vez que Banega dejó la cancha la Lepra no volvió a crear con riesgo el área rival. Los intentos por ganar en el último cuarto de hora fueron del celeste, aunque no comprometió a Navas y la visita terminó con nueve por las expulsiones es de Grillo y Leguizamón. El empate para Newell's volvió a frustrar a sus hinchas, como sucede muy seguido en el Coloso.

0 Newell’s: Navas; Montero, Lollo, Salcedo, Cuesta, Tabares; Banega, Sotelo, Cardozo; Silvetti, García. DT: Cristian Fabbiani

0 Belgrano: Espínola; Heredia, Troilo, Grillo, Ostchega; Longo; Nicolás Fernández, Menossi, Metilli; Zelarayán, Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Cambios: ST: Desde el inicio Regiardo, Maroni y González por Salcedo, Sotelo y García (N), 13m Herrera por Cardozo (N), 23m Passerini por Jara (B), López por Metili (B) y Méndez por Banega (N), 33m Reyna y Quignón por Menossi y Heredia (B), 36m Sánchez por Fernández (B).

Cancha: Coloso del Parque

Arbitro: Luis Lobo Medina

Expulsados: ST: 42m Grillo (B) y 45m Leguizamón (B).