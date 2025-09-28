Una triste noticia sacudió a la comunidad del Belgrano Day School (BDS) este sábado, cuando una jugadora de hockey sobre césped falleció en pleno partido, entre su equipo y el club Brandsen, en La Plata.

La víctima fue identificada como Agustina Russo, una mujer de 43 años que trabajaba como empleada administrativa en San Isidro y formaba parte del equipo de hockey del BDS, que compite en la Cuarta División.

Según el relato de testigos, este sábado alrededor de las 19.30 la mujer se desplomó en el campo de juego.

En medio del clima de desesperación que generó su desvanecimiento, llegó personal del SAME, que le realizó RCP.

Pese a las maniobras, los profesionales de la salud constataron la muerte de la deportista a las 19.40 del sábado.

En el lugar trabajaron oficiales del Comando de Patrullas y de la Comisaría 3ª de La Plata, que entrevistaron al coordinador del club, Rey Corradi, quien confirmó que la jugadora se había descompensado en plena actividad deportiva.

Por el hecho se abrió una investigación bajo la carátula “Averiguación causales de muerte”. Interviene la UFI N° 15 de La Plata, a cargo de Cecilia Corfield, que dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia.