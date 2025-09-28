Una iglesia mormona en Grand Blanc, en el estado de Michigan, fue escenario este domingo de un trágico tiroteo. Según informaron fuentes policiales, "hay múltiples" heridos.

"Hubo un tirador activo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay múltiples víctimas y el tirador ha sido abatido", comunicó el Departamento de Policía local. En principio, habría nueve heridos.

"En este momento no hay amenaza para el público. La iglesia está en llamas", añadió la fuerza policial en el comunicado.

En redes sociales circulan varios videos en los que se ve una larga cortina de humo saliendo de la iglesia.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que agentes del FBI se han desplazado al lugar de los hechos.

"Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia", señaló Bondi.

El director del FBI, Kash Patel, definió el suceso como un acto "cobarde y criminal" y confirmó que la agencia está a disposición de las autoridades locales.

El Departamento de Policía de Grand Blanc instó a la población a permanecer alejada de la zona y aclaró que por el momento se desconoce el nombre de los heridos.