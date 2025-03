Cámaras empresarias del norte salteño emitieron un duro comunicado contra el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia (ENRESP). Bajo el título “El Ente antiusuario”, expresaron que el organismo provincial no protege ni defiende al usuario ante los permanentes cortes y el cobro de exorbitantes boletas del servicio de energía eléctrica.

Además, los concejales de Orán se reunieron con el vicegobernador Antonio Marocco, a quien le entregaron un petitorio exigiendo acciones de la empresa EDESA, distribuidora del servicio eléctrico, y del ENRESP por inconvenientes del servicio en Orán.

El comunicado del sector empresarial cuestionó que el Ente Regulador no cumple con su función de proteger a los usuarios y garantizar tarifas justas y razonables. “Su rol es muy distinto: no nos protege, no nos defiende, no nos representa, no audita ni controla a quien debe, no multa ni sanciona a los responsables de un servicio decadente”, sostuvo.

La Cámara de Comercio e Industria de Orán, el Centro Empresario de Tartagal, la Cámara de Turismo del Norte Salteño, el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio de Orán, la Cámara de Turismo del Norte Salteño, entre otras organizaciones de los departamentos Orán y San Martín, aseguraron que el ENRESP se convirtió en “un simple sello de goma al servicio de la empresa prestataria”, debido a que se han “aprobado sin cuestionamientos” los aumentos tarifarios que la empresa solicita, “sin importar el impacto brutal en las economías de nuestros hogares y comercios”.

En ambos departamentos continuamente se denuncian falencias en el servicio eléctrico, sobre todo por reiterados cortes cuando se sufren las altas temperaturas en la zona, llegando a superar los 40°. “Desde nuestro lugar, como empleadores y trabajadores del norte de Salta, pero, ante todo, como vecinos de los departamentos de Orán y San Martin, no podemos seguir tolerando este abandono”, denunciaron.

Las cámaras aseguraron que la falta de potencia en la provisión de energía y los cortes constantes destruyen sus equipos, arruinan la mercadería y les impiden trabajar con normalidad, generando pérdidas económicas irreparables. A ello, sumaron las boletas de luz “desproporcionadas y abusivas, que no reflejan en lo más mínimo la pésima calidad del servicio”.

Se preguntaron: “¿Para qué sirve este Ente Regulador si su única función es legitimar el saqueo de nuestros bolsillos? ¿Dónde están los controles? ¿Dónde están las sanciones? ¿O acaso el Ente ha decidido que su única tarea es ser el garante de la impunidad de la empresa prestataria?”.

Por eso invitaron a los responsables el organismo, que tiene como presidente a Carlos “Uluncha” Saravia, a que se acerquen a las ciudades norteñas para que les expliquen la situación. A modo irónico les dijeron que los visiten “sin revisar el pronóstico del clima de antemano”, aludiendo a que los funcionarios sólo se acercan a la zona cuando las temperaturas no resultan altas.

Denunciaron que en el norte de Salta se paga “una de las tarifas eléctricas más caras del país a cambio de un servicio deplorable”. “Seguimos sufriendo cortes y abusos tarifarios sin ningún tipo de respuesta ni solución”, insistieron, al tiempo que le exigieron a las autoridades del organismos que se dedique a controlar, auditar, sancionar y garantizar que los usuarios “no sigamos siendo víctimas de un servicio desastroso y de tarifas extorsivas”. “Basta de complicidad. Basta de abandono. Basta de impunidad”, finalizaron.

Un petitorio desde Orán

Antes del inicio del fin de semana se conoció que concejales de Orán le presentaron al vicegobernador Antonio Marocco un petitorio referido a la situación del servicio energético, que fue firmado por los ediles y vecinos de esa ciudad.

En una reunión en la Casa de Gobierno las concejalas Alejandra Pato, Griselda Choque y Alexandra Velásquez y el concejal Javier Antelo le pidieron al vicegobernador que se tomen medidas para que no haya suspensiones por falta de pago durante en el periodo que va de agosto a abril de cada año, debido a las altas temperaturas que se registran en Orán. Además, pidieron una merma en el precio de la tarifa por encontrarse en zona cálida. Solicitaron una compensación económica para los comercios y familias perjudicadas por los cortes de energía y los daños materiales consecuentes. Finalmente, exigieron que se lleven a cabo las inversiones de infraestructura necesarias para garantizar un servicio energético estable.

En el encuentro, el vicegobernador manifestó que el gobierno provincial va a contemplar la situación con miras a propiciar el diálogo entre las partes involucradas para encontrar una solución.

El petitorio fue girado al ministro de Infraestructura, también a cargo de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho.

Exorbitantes aumentos

En tanto, el 7 de marzo se conoció que el Ente Regulador auditará operaciones recaudatorias de tributos municipales en la factura del servicio eléctrico. Según la resolución 375/25, esta acción se “da en respuesta a las crecientes inquietudes de usuarios de la provincia por los aumentos excesivos en tributos municipales reflejados en las facturas de EDESA”.

El presidente del ENRESP, Carlos Saravia, contó que se detectaron incrementos que superan el 1.000% en los municipios de Cafayate (1.436%), Tartagal (1.410%), General Pizarro (1.236%) y San Ramón de la Nueva Orán (1.221%), entre enero de 2023 y diciembre de 2024. Indicó que estos porcentajes exceden ampliamente los índices inflacionarios del INDEC y se desvían de la pauta de actualización tarifaria establecida por la Ley N° 8457.

El Ente Regulador sostuvo que en su rol de garante de los derechos de los usuarios, ya se tomaron medidas para regular la facturación y evitar la incorporación de conceptos que puedan perjudicar a los consumidores. “Si bien se reconoce la autonomía de los municipios para fijar sus tributos, (el Ente) tiene la facultad de controlar el contenido de las facturas de servicios públicos para asegurar la transparencia y evitar abusos”, informó.

Por ello, se ordenó a la empresa EDESA que, en un plazo de 30 días detalle de manera precisa los tributos municipales en las facturas, con sus respectivos montos, y se la intimó a presentar en 5 días todos los antecedentes relacionados con la percepción de estos tributos. Asimismo, se notificó a los municipios involucrados sobre la resolución y la obligación de presentar los convenios de percepción de tributos para su revisión y aprobación por el Ente, conforme a la resolución 1590/24.