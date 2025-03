El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador recibirá el martes a Gabriela Goldbaum, exesposa del presidente Daniel Noboa, quien hablará de un proyecto de ley que busca que se reconozca como violencia de género a la violencia vicaria, de la que ella dice ser víctima.



"En el mes de la mujer, esto servirá de insumo para fortalecer el marco jurídico que protege a las mujeres contra la violencia de género", escribió la Asamblea en un comunicado.



En una entrevista con la agencia EFE, Goldbaum aseguró estar viviendo en carne propia esta violencia junto a su familia -incluida Luisa, la hija que tiene en común con Noboa- desde que decidió separarse de él hace seis años. La empresaria señaló que empezó a vivir una "persecución sistemática" por medio de acciones de su exmarido que involucran a su hija y a "cualquier persona que se acerca a defenderme o que está de mi lado".

Aseguró que desde su divorcio con Noboa ella y su círculo cercano se han enfrentado a 42 procesos judiciales y que el mandatario le ha quitado la seguridad a la menor, algo que le causa constante preocupación. Meses atrás también acusó al presidente de no entregarle a la niña cuando él viajaba al exterior.

"Mi caso es particular porque me enfrento no solamente a un agresor con mucho poder político y monetario, sino que ahora, por su posición política, ante todo el sistema del Estado", explicó.



La violencia vicaria es una forma de violencia machista donde el agresor utiliza a terceras personas, principalmente a las hijas e hijos, para ejercer control sobre la mujer y causarle el mayor daño posible.



Puede manifestarse de diversas maneras: desde amenazas veladas y la utilización del sistema judicial, hasta actos extremos como el asesinato de los menores y de familiares de la víctima, y surge la mayoría de veces tras la decisión de la mujer de terminar con la relación.



Además de Goldbaum, al pleno del Parlamento acudirán una serie de expertas, entre abogadas y defensoras de los derechos de las mujeres, quienes hablarán de la situación de la violencia vicaria en Ecuador.



El proyecto que la exesposa de Noboa impulsa fue presentado en 2024 por la asambleísta correísta Gissela Garzón y existe otro anterior ingresado en 2022, pero no han sido tratados aún en ninguna comisión legislativa, por lo que Goldbaum espera que su testimonio sirva para que se tipifique esta violencia.



Su intervención se dará en medio del proceso electoral donde Noboa, que busca su reelección para un mandato completo (2025-2029), se enfrentará en la segunda vuelta a la candidata presidencial del correísmo, Luisa González.