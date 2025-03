La Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentó su Programa de Becas 2025 y dio la bienvenida a 298 nuevos estudiantes beneficiados por la Beca de Acceso a la Universidad Pública. Este programa tiene como objetivo facilitar el acceso a la universidad a estudiantes de primera generación, trabajando en conjunto con escuelas de toda la ciudad para llegar a jóvenes de 40 instituciones educativas. El rector Franco Bartolacci destacó que la beca no solo cubre necesidades económicas, sino que también brinda acompañamiento académico, lo que mejora las posibilidades de finalizar una carrera universitaria. “Es la primera vez que una Universidad destina recursos, no sólo para acompañar a quienes ya están cursando una carrera universitaria, sino para ir a buscar a los que no llegan”, explicó el rector.