"La causa está paralizada desde que salimos en libertad", aseguró Nahuel Morandini, el docente universitario de Jujuy que el año pasado estuvo preso por 53 días, desde el 5 de enero hasta el 26 de febrero, por un posteo en la red social X referido a la vida privada del entonces gobernador Gerardo Morales.

El 26 de diciembre de 2023, con un breve comentario, Morandini se subió a una ola de rumores que circulaban desde octubre de 2023, la mayoría eran humoradas en formato video que rápidamente se hicieron virales relacionadas al ámbito privado de Morales.

Poco después Morandini y el trabajador indepediente Roque Villegas, que había compartido el tuit del docente, fueron detenidos. Y aunque casi después de casi dos meses recuperaron sus libertades, ambos quedaron imputados por. Desde entonces vienen reclamando su sobreseimiento.

Las recientes declaraciones de Morandini a Salta/12 se relacionan con la última presentación de sus abogados defensores, Elizabeth Gómez Alcorta y Alejandro Aldazábal, quienes el pasado 5 de marzo solicitaron nuevamente su sobreseimiento. Es una reiteración del pedido que vienen haciendo desde su liberación, por "inexistencia de delito" y "la existencia de un desistimiento tácito de la acción penal, por parte de la fiscalía" jujeña.



"Hicimos dos planteos por separado", detalló Gómez Alcorta a este diario. "Uno a la Oficina Judicial", organismo que depende de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, "y otro a la Fiscalía".

La abogada aclaró que estos trámites siguen sin ser resueltos por el Poder Judicial de Jujuy. "A fines de febrero del año pasado presentamos una excepción de falta de acción, en la cual pedíamos el sobreseimiento", repasó. A pesar del plazo de cinco días que corría para responder el pedido, no les fijaron audiencia. Por eso volvieron a insistir y en esa ocasión les dijeron que iban a resolver en una audiencia de control de la prueba, ya con vistas al juicio oral.

Sin juez, y con fiscal investigado

Gómez Alcorta se explayó sobre otras dificultades que atravesó el trámite. "La causa se trabó por una excusación del juez de control Gastón Mercau", prosiguió. Precisó que quedó en un stand by por "una discusión técnica entre el Ministerio Público de la Acusación y el juez, que tenía que resolverse en la Corte" provincial. "Ese trámite está parado desde mayo del año pasado". "Es decir: no hay un juez", que intervenga en la causa contra Nahuel Morandini, "no fijaron la fecha de la audiencia de control, (y) no trataron los planteos que hicimos", concluyó.



Por otro lado, el fiscal que intervino en este caso, Walter Rondón, debió renunciar a este cargo. "Tuvo que irse por la ventana del Ministerio Público de la Acusación, por una auditoría en que lo investigan por irregularidades en una causa por abuso y corrupción de menores", remarcaron los abogados de Morandini, esta vez en un comunicado publicado tras las últimas presentaciones ante la Oficina de Gestión Judicial y el Ministerio Público de esa provincia. Agregaron al "curriculum del ex fiscal", las denuncias en su contra por mal desempeño y varios pedidos de destitución.

En ese comunicado, la defensa informó también que planteó que "de no reactivarse la causa y de no desistir el Ministerio Público de la acción penal sobre Nahuel Morandini, se verá obligada a presentar las correspondientes denuncias penales y administrativas por denegatoria de justicia y violación de los deberes de los funcionarios". "Hay que decir", insistió Gómez Alcorta, "que la Fiscalía en todo este tiempo no se presentó en la Corte, no presentó un pronto despacho, (y) no hizo ninguna acción que demuestre que tiene intención de que la acción penal se promueva".

"Es tremendamente turbio como fue todo el derrotero de este fiscal", dijo por su parte Nahuel Morandini. "Da mucha bronca, porque era él quien nos señalaba a nosotros de haber intentado la apropiación de la identidad sobre una menor", prosiguió. "Qué diferentes son los tratamientos en función de quién es el cliente", agregó refiriéndose al hecho de que el Royón no cumple actualmente prisión preventiva. "No deja de conmover lo desparejo que es todo en Jujuy", dijo.

Morandini insistió en recordar que la justicia jujeña no solamente mantiene sin resolver su causa y la de Roque Villegas, su compañero en el penal de Villa Gorriti. "Es la situación que atraviesan muchos compañeros y compañeras, porque cada tanto los convocan a audiencias que nunca se ejecutan, pero sirven para generar temor social", aseveró en alusión a las causas que inició el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy tras las manifestaciones de junio de 2023, cuando la población salió las calles de San Salvador de Jujuy protestando contra la reforma de la Constitución de esa provincia.

Detenciones arbitrarias

El 5 de enero del año pasado, el entonces fiscal Royón, imputó a Morandini y Villegas por supresión de la identidad de una menor de edad. En esa causa, que trascendió las fronteras de Jujuy bajo la etiqueta #PresosPorTuitear, Rondón agregó luego la imputación de violencia de género en perjuicio de Tulia Snopek, la esposa de Morales.

Snopek fue quien ese mismo día de enero de 2024 solicitó "la investigación, averiguación e identificación de los autores, cómplices, instigadores o partícipes en grado cualquiera de estas inescrupulosas" y "falsas noticias, para ser -en su caso- sancionados penalmente". Tras ser detenidos irregularmente, el mismo 5 de enero Morandini y Villegas fueron destinados a la unidad penal de Villa Gorriti, en San Salvador de Jujuy. Los primeros días permanecieron aislados, desnudos y en condiciones inhumanas, en celdas de castigo denunciadas repetidas veces por organismos de derechos humanos de la provincia norteña.

Por esos episodios, las defensas de Nahuel Morandini y Roque Villegas, querellan en una causa abierta de oficio por el fiscal Diego Ignacio Funes. El 5 de abril de 2024 este fiscal pidió la elevación a juicio de la causa contra el jefe del Servicio Penitenciario de Jujuy, Julio Vaca, y 22 de sus subordinados. Funes acusó a los penitenciarios de ser coautores de “severidades, vejaciones y apremios ilegales cometidos sobre detenidos”. Pero actualmente esta causa también hiberna en los laberintos de la justicia jujeña.

La defensa de Roque Villegas, a cargo del abogado Iván Iconomovich, informó a Salta/12 que en los próximos días también presentarán el pedido de sobreseimiento a favor del trabajador independiente jujeño.

El día que el ex-fiscal Royón informó el cese de la prisión preventiva de Morandini y Villegas, también anunció que en enero había imputado a una tercera ciudadana jujeña, Lucía González. En este caso, por una charla en un grupo privado de Whatsapp, al que accedió cuando Nahuel Morandini entregó su celular el día que fue detenido, el 4 de enero de 2024.