“Con Patri viene evolucionando todo de manera muy orgánica, según el tiempo y la disponibilidad que cada una tiene, con todo lo que significa ser artistas independientes y autogestivas, vamos permitiéndonos un tiempo orgánico, eso es lo hermoso, sabiendo que cuando nos encontramos todo es fiesta, es alegría, es encuentro”, cuenta La Ferni. Su voz, la del folklore, y la de Patricia Malanca, la del tango, se reunirán nuevamente este jueves 13 en Pista Urbana (Chacabuco 874). Allí desde las 21 presentarán una nueva edición de su espectáculo Las chinas. Y mientras, los mil proyectos de cada una. “Lo que evolucionó fueron la amistad y la admiración artística”, celebra Malanca.

“Cuando nos encontramos para darle vida a Las chinas, una alianza entre el tango y folklore del siglo XXI, estábamos en una etapa muy activa de crecimiento artístico personal de cada una. Hoy consolidadas en nuestras carreras lo que percibimos es que cobra mucho más sentido esta unión musical de verdadera puesta en acción de colaboración transfeminista. Mucho más unidas para ofrecer la lírica del amor con nuestras canciones en momentos en que los poderes fácticos eligen al feminismo y a los movimiento lgtbiq+ como narrativa para el choque y para insistir con la política del odio”, plantea.

-Cuando empezaron a trabajar juntas, aún en un contexto difícil, el aire de época era otro. ¿Cómo se adaptan o resisten a estos tiempos tan hostiles?

La Ferni: -Resistimos desde la canción, justamente. Resistimos desde el arte, desde la poesía. Empezamos a trabajar en un contexto en el que creíamos con certeza que estaban en juego y en riesgo muchos de los derechos que hayamos conquistado, muchos de todos esos avances que hayamos adquirido como sociedad. Lo planteamos en los medios y cuando nos subimos al escenario. En ese 2023, sabíamos que nuestro espectáculo estaba siendo justamente un espacio de resistencia y de abrazo para lo que se estaba viniendo. Bueno, pasó un año y medio de esa última vez, y Las chinas vuelven ahora para decir que no nos han vencido y que estamos. Volvemos a nuestros espacios, los queridos, como Pista Urbana, a nuestras trincheras, a nuestro público, a cantarles de cerca, a poder abrazarnos y conmovernos.

Patricia Malanca: -Afortunadamente, el boca a boca y la pregunta insistente “¿Cuándo vuelven a hacer Las chinas?” nos da la razón respecto a este espectáculo que ayuda a reflejar el vínculo transfeminista. Es cierto que nació en una época más favorable, pero el entusiasmo no decrece. En paralelo acontece lo que pasa en las redes sociales sembradas de granjas de soldaditos trolls. El mismo vehículo donde difundimos nuestras actividades y recibimos el cariño y apoyo de nuestro público es el territorio que ha elegido ese ejército del odio para expresarse.

-Ustedes tienen públicos muy especiales. ¿Qué perciben en esas personas en este contexto?

L.F.: -El público es un público que lógicamente también está muy sensibilizado y que viene, creo yo, a buscar alivio, asilo, refugio... Desconexión también y conexión o reconexión con la emotividad, con la sensibilidad que propone nuestro repertorio, nuestro acervo popular tan exquisito, tan profundo, transfeminista. Porque nuestra lectura de este acervo popular es construir nuevas versiones de los clásicos, y darle voz a las propias canciones y a otras. Entonces, parece que vamos a jugar con Patri este jueves más que nunca a entregarnos de corazón y con toda esta sensibilidad para que el momento sea un momento de ternura y de abrazo.

P.M.: -Mi percepción -y se lo he dicho a La Ferni- es que las mujeres más grandes que paulatinamente se fueron acercando al feminismo me utilizan como una puerta para ir a verla a La Ferni y relajarse. Incluso muchos varones cis también. Eso me gusta. Para describir ese sentimiento me voy a apoyar en el gran gesto de Yamila Cafrune presentándola en Cosquín, que para mí tuvo la misma fragancia que lo que hicieron las jóvenes en Villa Dolores durante la Fiesta Nacional de la Papa: yo le extiendo un micrófono a La Ferni y también le digo “Amiga, ¿querés terminar de hablar?”

-¿Qué rol asumen como cantautoras en este contexto?

L.F.: -Nuestro rol es importantísimo, creo yo: el rol del artista es, como dije en la Próspero Molina del Festival de Cosquín, visibilizar nuestras identidades. Siento que mi rol principal, mi compromiso, es visibilizarme como una identidad disidente. Nadie debe creer que los, las y les artistas somos solamente hombres y mujeres, sino que somos identidades sexogenéricas, disidentes, legítimas, empoderadas, orgullosas y visibles, que transitamos la calle, sufrimos el sufrimiento del pueblo y latimos con su alegría. Entonces, también debemos ser un espejo y un abrazo hacia eso que está sintiendo la gente.

P.M.: -Creo que tenemos una responsabilidad que trasciende este contexto. Nuestro compromiso como creadoras es darle identidad a la música del siglo XXI y, como lo hicieron quienes nos precedieron en el tango y el folklore, alzar la voz por quienes están padeciendo las políticas de ajuste aquí en la Argentina y en nuestro continente. Somos artistas populares, quienes nos siguen necesitan escuchar lo que cantamos pero también lo que decimos con nuestras canciones, que de alguna manera llevan un mensaje implícito: la lucha es para toda la vida.