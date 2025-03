El abogado Gregorio Dalbon solicitó a la Justicia argentina la detención internacional del creador de $Libra, Hayden Mark Davis, y afirmó en diálogo con la 750 que Karina Milei es la “autora intelectual” de la estafa.

Dalbón, además, señaló que tanto el presidente Javier Milei como su hermana, Karina, “están preocupados porque hicieron una estafa, dejaron los dedos marcados y tienen una complicación muy grande porque son socios de Hayden Davis y por eso no hablan mal de él, porque al ser socios comparten ganancias y Davis es quien está manejando la plata que entró”.

“Para mí, la autora intelectual de lo que es $LIBRA y la estafa, es Karina Milei, y el presidente es el partícipe necesario, sin el cual nunca hubiera sucedido la estafa”, sentenció el letrado.

Asimismo, criticó la disputa de los jueces que tienen en mano dos denuncias que recaen en el presidente Javier Milei.



“La causa va lenta para ser una causa de Estado. Las dos juezas se pelean por el poder. A cualquier juez federal se le hace agua la boca tener una causa penal contra un presidente de la Nación”, advirtió.

“Tener una causa contra un presidente de la Nación, si no sos una persona honorable, es para cambiar figuritas, si no es por plata. Comodoro Py no es un lugar donde se haga justicia, sino política. Los abogados de Comodoro Py, mitad son servicios y mitad de la corpo, amigos de los jueces”, sostuvo.

Por último, señaló que le pidió a la jueza María Servini que “detenga a Hayden Davis, porque tiene la capacidad de entorpecer la labor de la justicia”, dado su poder económico.