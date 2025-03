TEATRO

Civilización

Arde el teatro de la Ranchería y las llamas iluminan la noche virreinal. En su huida desesperada, dos grotescas damas pierden el rumbo y dejan atrás a su hermana mestiza, a quien dan por muerta en el siniestro. Perdidas en una llanura hostil, entre pajonales y alimañas, añoran la cálida urbanidad europea que les legaron sus padres hispanos. Pero la impostura no puede sostenerse para siempre: toda tragedia esconde una traición y la verdad acecha, implacable. Con texto de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, la obra, originalmente estrenada en 2021 en la explanada de la Biblioteca Nacional en el marco del ciclo del Teatro Nacional Cervantes, vuelve sin haber perdido una pizca de actualidad. El elenco –un dream team de la escena independiente– está compuesto por Julieta Brito, Pablo Fusco, Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y Mariano Sayavedra.

Viernes a las 20 en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $20000.

Como nunca… ¡otra vez!

La actualidad lo demanda: esta revista queer nacida en Casa Brandon regresa en 2025 para resistir con humor, risas y desnudos cuidados. Franco Torchia como capocrónico y Juampi Mirabelli como la primera vedette-hombre de la Argentina vuelven con un show que se le anima a Milei y a todo el arco político. Con dirección de Alejandro Tantanian y libro de Liliana Viola, el espectáculo cuenta con la música en vivo de Diego Penelas y vestuario de Pablo Ramírez. Monólogos filosos, números musicales y personajes y situaciones memorables que hicieron aplaudir de pie a Moria Casán: la petera presidencial, la cantante de boleros lésbicos y el delirante encuentro entre Dios y la Patria.

Sábado a las 23:59 en el Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857. Entrada: $20000.

MÚSICA

Sean felices

“Es un gran deseo que tengo para la humanidad”, dice Luciana Tagliapietra sobre el título de su sexto disco. “Es un mensaje que nos atraviesa como una flecha en este tiempo que vivimos. La felicidad como resistencia, parte de nuestra fortaleza interior”. La cantante tucumana, que debutó discográficamente en 2009 con Los domingos, grabó este nuevo disco en las sierras de Córdoba, en el estudio Sonorámica, con producción de José Villafañe y master a cargo de Sebastián Ruiz. La acompaña una banda integrada por Agostina Tagliapietra, Pablo Rueda, Mariano Sansierra, Paulo Vera y Antü Filardi Sabín e invitados de lujo, como el chileno Cristóbal Briceño (líder de bandas como Ases Falsos y Fother Muckers), y la cordobesa –pero hace tiempo afincada en Mexico– Sol Pereyra, con la que grabó a dúo el tema “Árbol”, primer simple y video. Tagiapietra presentará Sean felices el viernes 4 de abril en La Tangente.

El protocolo

Con el subtítulo de Lo que habría que cortar, este simple es el primer adelanto del nuevo disco de Niños Envueltos. Presentada como una canción de pop psicodélico con influencias del estilo que en los años ‘60 se llamó balada moderna, la producción estuvo a cargo de Paul Thielen, bajista del grupo y también de Daniel Melero. Grabado en el estudio Camarón Brujo por Catu Suárez y Nicola Lacarra, la mezcla estuvo a cargo de Tomás Stagnaro y el master es de Andrés Mayo. Niños Envueltos es una pequeña orquesta psicodélica del Abasto, formada por siete músicos en el año 2010, que ya tienen editados tres discos de estudio, un par de EPs y un álbum en vivo. Realizaron giras por Perú y Uruguay, y han compartido escenario con Rosario Bléfari, Palo Pandolfo y Nacho Vegas, entre otros.

ONLINE

Los crímenes de Manson

Errol Morris, el gran documentalista detrás de largometrajes como The Thin Blue Line y The Fog of War, se mete de lleno con uno de los casos criminales más recordados del siglo XX: el asesinato de Sharon Tate y otras cuatro personas la noche del 9 de agosto de 1969. En realidad, este true crime disponible en Netflix –cuyo nombre completo es Caos: los crímenes de Manson– recorre la vida de Charles Manson antes de fundar su particular secta. Además de un segmento dedicado a su fugaz carrera musical, el documental también explora los posibles vínculos del enorme carisma de Manson con un par de programas secretos del gobierno estadounidense, centrados en el lavado de cerebro y la utilización de personas susceptibles como homicidas sin empatía ni cargo de conciencia. Fiel a su estilo, Morris entrevista a especialistas y personajes que formaron parte del juicio a Manson, además de utilizar gran cantidad de material de archivo de diversas épocas. De las conspiraciones paranoicas a la sórdida realidad histórica, el documental describe así indirectamente el final del hipismo como utopía.

Deli Boys

El punto de partida de esta serie humorística que puede verse en Disney+ es sencillo: Raj y Mir Dar, dos hermanos de ascendencia paquistaní en Filadelfia, heredan la cadena de locales de su padre fallecido, descubriendo de paso que los locales no eran otra cosa que una fachada para una serie de negocios bastante parecidos a la venta de drogas ilegales. Tan diferentes entre sí como es posible serlo, los protagonistas deberán enfrentarse a los agentes del FBI y a una serie de asociados en las sombras que comienzan a aparecer hasta debajo de las piedras. Son diez episodios de media hora de duración en los cuales se entrelazan la comedia étnica, las subtramas criminales y el humor ligeramente negro.

CINE

Pentalogía de Lucía Seles

La plataforma Mubi está ofreciendo por estos días la “Pentalogía inconclusa odio desencadenada”, la serie de cinco películas dirigidas por la inimitable Lucía Seles, uno de los últimos grandes descubrimientos nacionales del Bafici. Smog en tu corazón, Saturdays Disorders, Weak Rangers, Terminal Young y Fire Supply relatan las vicisitudes de un grupo de empleados y el dueño de unas canchas de tenis en Buenos Aires, pero los diferentes relatos llevan a algunos de ellos a visitar Luján y varios rincones del conurbano. Diez horas en total que ponen de relieve la estética de una realizadora con una sensibilidad única, cruza de humor absurdo, terapia grupal siempre en proceso, corazón de sitcom y un uso de los textos en pantalla definitivamente original. Los repartos incluyen la participación de Martín Aletta, Laura Nevole, Pablo Ragoni e Ignacio Sánchez Mestre, todos ellos parte de una troupe actoral de raíces teatrales pero con un gran manejo de la presencia y el timing delante de la cámara.

Las brigadistas

El documental de Juan Pablo Lepore, que puede verse en el Cine Gaumont y otros espacios INCAA del país, acompaña a un grupo de estudiantes y graduadas de medicina mientras viajan al Chaco Salteño con la intención de acercar ayuda sanitaria a diversas comunidades de aborígenes, afectadas por la desnutrición y la contaminación por agrotóxicos. “Este trabajo representa una ventana a la espina dorsal del sufrimiento de los pueblos originarios, marginados y masacrados históricamente en el norte argentino, pero que también se repite en las etnias de toda nuestra América”, declaró el realizador. “El documental no solo muestra el dolor, sino también la esperanza que nace de la solidaridad y la empatía”.

TV

Blackout

El título completo de la serie alemana que la señal TNT comenzó a emitir todos los lunes en horario central es Blackout–Mañana es demasiado tarde, señalando la urgencia de los acontecimientos –afortunadamente ficcionales, aunque muy realistas– que narra. Todo comienza cuando una reacción en cadena en el tendido eléctrico ocasiona un apagón total en todo el territorio europeo. Un ex hacker francés de nombre Pierre Manzano (el actor galo Moritz Bleibtreu) cae en la cuenta de que el principal responsable, aunque indirecto, de la situación es un código digital de su autoría. En paralelo, el especialista alemán Frauke Mikelsen se pone al frente del equipo de emergencia abocado a la resolución de la crisis, tarea difícil si las hay. Como en los viejos films catástrofe, el relato central le cede temporalmente el espacio a diversas historias particulares en medio del desastre. Los seis capítulos están basados en la novela bestseller del mismo título escrita por Marc Elsberg.

Lunes a las 21, por TNT.

Decorá con flores secas

El viejo y querido cable da para todo, a pesar de que su mejor hora ha quedado en el pasado. Ejemplo de los antedicho es este bloque de la señal Más Chic que invita a descubrir el arte de la decoración con flores secas, mucho más allá de la simple inserción de un ramito entre las páginas de un libro. El ciclo anticipa que dedicará su espacio a enseñar las técnicas del secado de flores conservando su belleza natural y “a transformar los espacios de nuestro hogar con piezas únicas y creativas, dando un toque mágico y personal”. La conducción está a cargo de la especialista Agustina Roig, cuyo emprendimiento Ramo Seco se dedica específicamente a esos menesteres.

Miércoles a las 20, por Más Chic.