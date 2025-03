DE VISITANTE ► Después de casi una década, la leyenda estadounidense Wilco anunció su regreso a Argentina, con show pautado para el 30/5 en el C Complejo Art Media en plena temporada alta de actividad para la banda, incluyendo música nueva (el disco Cousin, de 2023; y el EP Hot Sun Cool Shroud, de 2024) y el relanzamiento de The Whole Love y A Ghost is Born en versión deluxe con reversiones y agregados ► También hubo confirmaciones para los indies australianos Last Dinosaurs (4/4, Bula), para el cantautor brasileño Moreno Veloso (23/4, Deseo), para el cantante gallego Iñigo Quintero (9/5, Niceto Club), para The Amy Winehouse Band, el grupo original de acompañantes de la cantante inglesa (11/5, Teatro Vorterix), y para los retro rockers neoyorquinos The Lemon Twigs (3/6, Niceto Club).

ESTAMOS EN OBRA ► Una pareja en busca de revitalizar la pasión apela al formato trío en la tercera temporada de Las medidas, de Tomás Landa (jueves a las 21, Nün Teatro Bar) ► Con eco a la última True Detective, tres chicas abandonan a sus maridos científicos en Alaska en Las mujeres entre los hielos, de Agustina Muñoz (sábados a las 20, Animal Teatro) ► Tres personas solas descubren un proyecto que es una razón en Poético sería tirar una pared y que estés vos del otro lado, de Juan Tupac Soler (sábados a las 22.30, Sala Espacio Cultural) ► Frankenstein, Drácula, Edgar Allan Poe y Narciso Ibáñez Menta conviven en el musical Después de medianoche, de Matías Montero (sábados a las 22, Teatro El Vitral).

EN UN CUMPLE ► Manu Hattom celebrará sus 10 años de escenario con toque en el Teatro Astros (13/4) ► Además, los españoles Hombres G festejan los 40 años de su disco clásico Hombres G, cuyo hitazo Devuélveme a mi chica mutara en la versión feroz e icónica de Sufre cheto, de Damas Gratis.

EL TESORO ► El mató a un policía motorizado se reencuentra con sus orígenes –incluidas algunas de sus primeras entrevistas en el NO de Página|12, cuando todavía salíamos en papel– en 20º Aniversario en Vivo, una sesión en vivo de su primer disco autotiluado, publicado en 2024, que además incluye contenido documental.

ME GUSTA EL ARTE ► El Malba baja el promedio de edad de su roster de muestras con Fabril la mirada, de Lucrecia Lionti, que inaugura este jueves 13/3 a las 19 y seguirá hasta el 16/6 ► Mientras que el CCEBA presenta sus tres primeras exposiciones de 2025: Luz propia, de Claudia Rofman, Gioti y Joaquín Laks; La ligera sorpresa de la acción, de Candela Sotos, Faktor, Jesu Antuña, Paula Proaño Mesías, Rodolfo Sousa Ortega; y Trance Hudson, de Ana Audivert, Manuel Barcia, Santiago Comin y Federico Grillo.

PANTALLAZOS ► Si estás para salir, el Centro Cultural Recoleta armó ciclo gratuito para los viernes de marzo, con películas dirigidas por mujeres como The Babadook, de Jennifer Kent (14/3); Girlfight, de Karyn Kusama (21/3); o Sintonía de amor, de Norah Ephron (28/3) ► Si preferís quedarte, hay nuevas pelis en plataformas con la ópera-rock apocalíptica O'Dessa, con Sadie Sink (Disney+), y el thriller slasher Maxxxine, que cierra la trilogía X (Max).

HACELA SIMPLE ► El tema Dichos es el resultado de la colaboración de Neo Pistea con los proyectos de la asociación civil Casa de la Cultura de la Calle, con letra y música compuestas junto a integrantes de su taller de escritura en el Barrio Padre Mugica ► Además, también salieron canciones nuevas de Bhavi + el uruguayo Jorge Drexler (Me desperté), Isla de Caras (Mirar películas), Oriana (Pinamar), Juana Rozas (Bad Choice), Lobel (Tú), Facundo Grandío + Mateo Rothschild + el español Juli Giuliani (Vámonos de aquí), Franco Rizzaro (Aspen), Mike Amigorena (Roof Top II), Qenqo (Invocación), Desireé (Indiferente), Uma + El Milagro (El bosque), Paulo Chiavarini + Tavo Cortés (Alucinada), Traama (La casa) y Luciano Duarte (Las cenizas no queman).





