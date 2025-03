No por previsible deja de ser una mala noticia para Boca: el mediocampista español Ander Herrera quedó descartado para el encuentro del domingo ante Defensa y Justicia por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol debido a una molestia en el isquiotibial derecho. De esta manera, el entrenador Fernando Gago deberá buscarle un reemplazante. La buena para el DT es que Kevin Zenón ya se pudo entrenar con normalidad y es probable que pueda mantenerse en el 11 inicial.

Debido a la seguidilla de partidos, el ex jugador del Athletic de Bilbao sufrió una sobrecarga muscular, por lo que no se entrenó con normalidad esta semana. Tras una consulta médica, Gago decidió que Herrera sea marginado de la lista de concentrados para enfrentar a Defensa y Justicia en pos de preservarlo para los próximos compromisos. En el lugar del mediocampista español podría ingresar Rodrigo Battaglia, que se reintegró al grupo esta semana tras superar una molestia.

De confirmarse esa variante, la única duda restante sería la presencia o no de Zenón, que se realizó estudios y sólo presentó una fatiga, situación que no le permitió que practicar con normalidad durante la semana, pero este viernes fue titular en la práctica de fútbol. Si finalmente no puede estar, su lugar lo ocuparía Tomás Belmonte, otro que pudo sumarse al grupo tras superar una lesión muscular.

Así, la probable formación de Boca para el domingo sería con Agustín Marchesín; Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Kevin Zenón o Tomás Belmonte; Milton Giménez y Edinson Cavani.