En tiempos de "desorientación" por motivos varios, dolorosos y diversos, la Feria de Libros de Filosofía ideada por Diego Singer -la textual es suya- es un posible faro. La cuarta edición del encuentro se realizará este sábado y domingo de 15 a 21 en JJ Circuito Cultural (Jean Jaurés 347) con entrada gratuita y la participación de más de 35 editoriales que publican textos de autores locales e internacionales. Habrá, además, charlas de pensadores, entre ellos Tomás Abraham, Maristella Svampa, Flavia Broffoni y Roque Farrán.



"Estamos en épocas de desorientación, de crisis en diversos niveles, no solo en el quizás más evidente, el político, sino también en el subjetivo, en relación a la tecnología, respecto a qué va a suceder con nuestros trabajos o con el estudio, y a otros aspectos que a veces parecen más íntimos pero no lo son, como los modos de organizar, de alguna manera, la afectividad, nuestros sentimientos", expresa Singer, filósofo y profesor en la UBA y la UNSAM. "Hay desorientaciones muy amplias y compartidas. La filosofía no tiene la función de dar respuesta y una orientación clara en todos los casos, pero sí tiene herramientas construidas durante miles de años para atravesar esos problemas, tratar de pensarlos mejor y construir algunas respuestas posibles. No creo, como a veces se dice, que la filosofía sólo se haga preguntas. Es verdad que puede problematizar y preguntar mejor, pero también puede armar o ayudar a armar -no por sí sola, no aisladamente, sino en relación a otros campos- una suerte de orientación, aunque sea parcial, que en este momento viene muy bien y es necesaria."

Hace 15 años, el autor de Políticas del discurso y Nihilismo con piel de lobo organiza el conocido ciclo "Filosofía a la gorra", llevando charlas a bares, centros culturales, librerías y bibliotecas. El proyecto de la Feria de Libros de Filosofía surgió como desprendimiento de aquellos encuentros y a partir de la influencia de ferias pequeñas e independientes como la de Editores (FED). "Llevaba mi libro y otros de la misma editorial -Nido de Vacas, que en ese momento no estaba en el circuito comercial de librerías- a los encuentros en espacios culturales. Se me cruzaron un poco dos líneas: el pensar que había un público interesado en filosofía y que ese pequeño puestito podía expandirse a otras editoriales. Y me interesaba probar un contexto que pusiera en común el trabajo editorial y una serie de conversaciones y charlas, con la posibilidad de encuentro con un público más amplio", recuerda en diálogo con Página/12.

Desde la primera edición en 2021 hasta ahora se duplicó la cantidad de editoriales participantes, en su mayoría "argentinas, independientes y pequeñas". Entre ellas se encuentran Adriana Hidalgo, Akal, Biblioteca Nacional, Biblos, Caja Negra, Cactus, Coloquio de perros, Ciccus, El cuenco de plata, El hilo de Ariadna, Eterna Cadencia, Godot, Gorla, Hekht, Herramienta, La llamarada, La cebra, Las Cuarenta, Marat, Manantial, Mardulce, Meridion, Miluno, Miño y Dávila, Nido de Vacas, Prometeo, RAGIF, Red Editorial, RyR, SB, Siglo XXI, Tantaagua, Tinta Limón, UNSAM edita, Vagantes fabulae y Winograd. El precio promedio se ubicará entre los 20 y 25 mil pesos.



"Por supuesto en la filosofía hay modas y olas, que a veces tienen que ver con la divulgación", dice Singer ante la consulta de si hay un interés creciente en la disciplina, sobre todo después de la pandemia. "Eso atraviesa un poco la feria porque, por un lado, hay libros de divulgación y las charlas que hacemos están pensadas para que cualquier persona pueda escucharlas. Pero también hay lugar para un trabajo un poco más especializado, propio del ámbito filosófico. Es decir: hay trabajos más académicos y otros en los que la relación entre filosofía y comunidad se ve más reflejada. La filosofía tiene, como mínimo, esas dos caras: por un lado permite pensar problemas que efectivamente se nos tornan urgentes, cotidianos, coyunturales inclusive; y al mismo tiempo, tiene esa temporalidad más larga, que permite otra profundidad. No sé si hay ahora más gente interesada en la filosofía. Creo que sí estamos buscando orientaciones y es uno de los campos posibles para esas orientaciones", completa el autor.

La urgencia parece impregnar parte del ciclo de charlas, que inicia un día antes de la inauguración del evento, en el subsuelo del espacio cultural. Este viernes a las 11 se desarrollará el taller "Filosofía en acción", dirigido a estudiantes de cuarto y quinto año del colegio secundario, incorporando una arista de formación al acontecimiento. El sábado a las 17, Danila Suárez Tomé y Melina Varnavouglou darán la charla "¿Para qué filósofos en tiempos de streaming?", y a las 19, Tomás Abraham y Gustavo Romero, una titulada "Pensar lo nuevo (pensar de nuevo). Boston-París-Buenos Aires-Auschwitz". A una semana del temporal que destruyó Bahía Blanca, y con el eco de los incendios en el sur todavía en el aire, Maristella Svampa y Flavia Broffoni se unirán en el diálogo "¿Qué hacer ante el colapso ecológico?". Será el domingo a las 17, dos horas antes de que Roque Farrán y Natalia Romé conversen en "Afectos y política".

"Estamos en un momento de muchos vaivenes afectivos. Se está viendo represión y censura como en los peores tiempos", señala Farrán, filósofo cordobés, autor de La razón de los afectos, tras la represión en las afueras del Congreso. "La cuestión afectiva es crucial para entender lo que estamos viviendo, no sólo las nuevas derechas sino las posibilidades o imposibilidades de responder adecuadamente, no solamente reaccionar o quedarse inhibido o temeroso". Los "modos de movilización a los que apelaba el gobierno de Macri" se intensificaron. Con Milei en el poder, "la cuestión no solamente pasa por las alegrías del odio, el resentimiento y todo lo que generaba movimientos de contraidentificación -que no eran afirmativos de nuevas políticas sino que implicaban estar contra lo que se había hecho-. Ahora hay un ejercicio irrestricto y descarado de la crueldad. Hay pasiones tristes que están siendo movilizadas para destruir el lazo social", analiza.

Para Singer hay un "giro afectivo" en la filosofía de las últimas décadas, con un retorno de autores como Spinoza, porque "ciertos modos de pensar la política evidentemente nos quedan cortos para pensar la situación en la que estamos". En este marco, la realización de una feria sin fines de lucro -las editoriales no pagan por instalar sus stands; los organizadores no cobran por su trabajo-, hecha a pulmón, en un centro cultural "militante" busca tender lazos entre lectores, editores y autores. "Es importante dada la situación en la que estamos. Los espacios que no buscan la utilidad económica son fundamentales. El año pasado Milei acababa de asumir y sabíamos lo que se venía, que es lo que se vino. La feria fue muy reconfortante y espero que también lo sea en la situación complicada en que estamos ahora. Hacemos esto con mucho esfuerzo y creemos que es valioso introducir algo de alegría en el sentido spinoziano: de afirmación de modos de vida que nos parecen valiosos. Juntándonos, la cosa toma otro color."