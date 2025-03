La Ciudad de Buenos Aires empezará a cobrarle a los extranjeros por utilizar el servicio de salud. Así quedó establecido en una resolución del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, que apareció en el Boletín Oficial de la CABA.

"Con este esquema, la Ciudad busca asegurar que los costos de la atención médica a extranjeros sin DNI sean solventados por los propios pacientes o sus países de origen, sin afectar el sistema de salud público local", subraya la resolución.



De esta manera, deberán pagar aquellos que no tengan DNI argentino y quieran acceder a los hospitales públicos en la órbita porteña. "No aplican al presente proceso ingresos por guardia con indicación de tratamiento de emergencia/urgencia", señala el texto, que además se encarga de aclarar que no se privará a nadie de asistencia en situaciones de emergencia.

Los extranjeros residentes y temporarios podrán acceder al servicio de salud como hasta ahora, sin tener que pagar.

En el caso de los extranjeros sin documento, el personal administrativo del hospital verificará si el solicitante cumple con los criterios para ser considerado un paciente sin DNI argentino.

Al momento de la derivación a la dirección médica, se le pedirá al solicitante que presente una orden médica o documentación respaldatoria y complete un formulario de solicitud de presupuesto. Acto seguido, la Oficina de Gestión de Presupuesto a Extranjeros hará el cálculo del procedimiento médico necesario y remitirá la información a la Dirección General de Coordinación de Redes y Financiamiento en Salud.

Finalmente, se notificará al solicitante el costo de la prestación. Si puede cubrirlo, se autorizará la práctica. Si no, deberá gestionar el pago a través del consulado de su país de origen.

Si el consulado no cubre la prestación, un comité de expertos formados por directores de hospitales públicos porteños evaluará el caso y tendrá la última palabra. En caso de que se apruebe la práctica, la Facturación y Cobranzas de los Efectores Públicos (FACOEP) emitirá la factura y la enviará al consulado o al solicitante.

Además de la ciudad autónoma, la práctica también se extiende a otros distritos: Mendoza, Salta y Santa Cruz.