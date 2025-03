Central encontró anoche una nueva forma de ganar, sin tener que ser dominador del partido. Gimnasia y Esgrima jugó mejor con la pelota e incluso exigió a Broun hasta los últimos minutos. Pero el canaya encontró en Duarte las soluciones a su juego que no aportaron Malcorra y Campaz. Y aunque sufrió, los tres puntos lanzan al equipo a la pelea por el primer puesto con goles de diez (de penal) y Sebastian Ferreira.

La elección de Ariel Holan por los ingresos de Segovia y Duarte no ofreció el rendimiento esperado. Central fue superior en el primer cuarto de hora. Después, en general, Gimnasia fue mejor para jugar con la pelota. Las primeras ocasiones del canaya fueron por las corridas hasta el fondo de Duarte. Pero cuando la visita se sintió cómodo en cancha el partido se pasó a jugar mucho tiempo en el campo canaya. Las corridas de Piedrahita fueron un problema toda la tarde para Sández.

Gimnasia puso muchas pelotas peligrosas en el área de Broun pero ninguna se tradujo en una ocasión de gol. El Lobo se imponía en el juego cuando una mano involuntaria de Silva fue analizada por el VAR y Merlos le dio penal a Central. Malcorra puso el equipo en ventaja. Pero el gol no cambió el ritmo de juego y la visita llegó al merecido empate. Castillo aprovechó un rebote de Broun en un tiro libre para definir frente al arco.

El segundo tiempo inició como el primero, con Gimnasia dispuesto a atacar y Duarte siendo el mejor atacante del equipo. El delantero canaya abrió el camino al segundo gol con un muy buen derechazo cruzado que pegó en el palo y Ferreira la empujó con el pecho sobre la línea. El gol frustró a un rival que mostraba buenas cualidades en el Gigante. Pero no cambiaron las candiciones del trámite. Porque si bien la visita perdió sorpresa en sus ataques, hasta el final estuvo a la búsqueda del empate, aunque Broun no volvió a fallar. Fue la primera victoria sufrida del canaya. Los dirigidos por Holan encontraron otra forma de ganar. Quizá con menos juego colectivo y angustia. Y por la actuación de Duarte, sin dudas.

2 Central

Broun

Coronel

Juan Giménez

Quintana

Sández

Duarte

Ibarra

Segovia

Campaz

Malcorra

Ferreira

DT: Ariel Holan

1 Gimnasia

Insfrán

Pintado

Morales

Suso

Silva Torrejón

Di Biasi

Garayalde

Piedrahíta

Castro

Sosa

Castillo

DT: Diego Flores

Goles: PT: 33m Malcorra (C) de penal y 45m Castillo (G). ST: 8m Ferreira (C).

Cambios: PT: 43m Komar por Quintana (C). ST: Desde el segundo tiempo Solari por Segovia (C), 10m Fernández por Garayalde (G), 32m Hurtado y Villalba por Suso y Castro (G), 34m Copetti por Ferreira (C), 43m Giaccone por Duarte (C).

Arbitro: Andrés Merlos

Cancha: Central