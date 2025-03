Con el cierre de alianzas porteño encima, el PRO parece navegar hacia una elección donde no contará con sus socios habituales. Descartada la alianza con La Libertad Avanza, Jorge Macri se mostró interesado en revivir el acuerdo con los radicales. No obstante, en la UCR porteña dijeron a este diario que hay "cero chances" de que lleguen a formar una alianza. La Coalición Cívica también parece decidida a ir sola, así que ese aliado tampoco estará. Será una elección con pocos aliados para el partido amarillo, pero también para La Libertad Avanza, que confía solo en el clima de época para vencer a los Macri. Habrá que estar atento al surgimiento de dos listas que pueden complicar a ambos espacios de derecha: por el lado del PRO, la de Horacio Rodríguez Larreta, que podría ser la novedad de la elección. Y por el lado de LLA, la de Ramiro Marra.



Los partidos porteños tienen hasta este miércoles para anotar sus alianzas y hasta el 29 de marzo para definir sus candidatos. Es todo inminente y, salvo por Unión por la Patria, hay poca claridad en cada espacio sobre cuales serán los nombres que competirán en mayo. En el PRO, hubo un intento de convencer a María Eugenia Vidal pero la ex gobernadora bonaerense y ex vicejefa de Gobierno porteña no se mostró convencida. A cambio, asumió el rol de jefa de campaña. Las opciones ahora rumbean más hacia Waldo Wolff, pero hay dudas: acaba de dejar el ministerio de Seguridad tras las fugas de presos y es cantado que se lo facturarán en la campaña.



En el plano de las alianzas, que es lo primero a definir, está más que claro que el PRO no tendrá un acuerdo en CABA con La Libertad Avanza. Jorge Macri encabeza el sector autonomista del PRO, con posiciones dudas contra los hermanos Milei. Del otro lado, la referente de Karina Milei en la Ciudad, Pilar Ramirez, no pierde oportunidad para castigar al jefe de Gobierno.



En la última semana, emisarios del jefe de Gobierno exploraron la posibilidad de reflotar un acuerdo con la UCR, en especial con Daniel "El Tano" Angelici. No obstante, la dupla Martín Lousteau-Emiliano Yacobitti rechaza cualquier posibilidad de acuerdo. "Lousteau se sigue preguntando de qué barrio es Jorge Macri", bromearon en la UCR porteña. Y, ya hablando más en serio, contestaron a este diario con el portentaje de posibilidades de un acuerdo con Jorge Macri: "Cero", dijeron.



Todo parece encaminar a la UCR a ir a competir sola en una elección donde habrá una fuerte polarización entre LLA y el PRO que se puede comer más de la mitad del electorado, con el tercio restante ocupado por Unión por la Patria. Hay riesgo de quedar en un no lugar, pero no solo para ellos. La Coalición Cívica también dispuso que irá sola en esas elecciones y que su candidata será Paula Oliveto.



The Larreta Factor

La sorpresa de la elección porteña podría estar dada por la decisión de competir del ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Hace algunas semanas, anunció que sería candidato, pero no precisó si a legislador porteño en mayo o a diputado o senador en octubre. Lo que más preocupa a los Macri es que se presente en mayo. No está claro si habrá algún intento, sobre todo por parte de Mauricio Macri, de convencerlo de que se baje o que juege por dentro del PRO.



Macri está enfocado como pocas veces en la campaña porteña. De hecho, el viernes pasado participó de una recorrida junto con su primo, Vidal y la vicejefa Clara Muzzio. No se trató de los ya perimidos timbreos, pero sí de un aviso de que habrá presencia en las calles de los principales referentes. ¿Tal vez un aviso a Larreta? Como sea, el

ex presidente mantuvo un encuentro con jóvenes emprendedores en un bar de Belgrano. Jorge Macri, por su parte, estuvo en Balvanera, Vidal en Caballito y Muzzio en La Boca.



Es una forma de pelearle a Larreta una de sus marcas: algo que viene haciendo el ex jefe de Gobierno es recorriendo y recorriendo y recorriendo.



Lo cierto es que Larreta se va a tomar hasta el último momento para tomar una decisión. Es probable que llegue pocos días antes del cierre de alianzas. En cualquier caso, ya se hizo con el sello del Partido Federal en caso de que quiera presentar un espacio propio. Habrá que ver también si, a diferencia del PRO, consigue reeditar su acuerdo con Graciela Ocaña o con los lilitos. Un acuerdo con Lousteau parece más lejano.



Los tercios

La Libertad Avanza está igualmente en problemas para encontrar un candidato propio. La mayoría implican sacar a alguien del Gobierno nacional: suena Patricia Bullrich, pero ¿la sacarán del ministerio de Seguridad en plena oleada represiva? Suena también Manuel Adorni, pero ¿Milei se desprenderá de su vocero favorito? Las encuestas son concluyentes: si no dan con una figura taquillera, el mero sello de LLA no alcanza y corren riesgo de hacer una elección marginal, como les pasó hace algunos años.

De hecho, corren el riesgo de que los supere Leandro Santoro, probable candidato de Unión por la Patria a legislador porteño. A nivel nacional, se espera que Gisella Marziotta renueve su banca de diputada y que Mariano Recalde haga lo propio con la suya de senador. El espacio se inscribirá con su habitual marco de alianzas, aunque se le podría sumar alguna nueva coalición progresista que se anunciaría en estos días. Si hay polarización, como se espera, podría irse a una elección de tercios, con el PRO, LLA y Unión por la Patria, peleando el primero, segundo y tercer lugar.

Si al PRO le preocupa Larreta, LLA tiene su propia piedra en el zapato. Se trata de

Ramiro Marra. Durante el verano fue expulsado por orden de Karina Milei y tiene que renovar su banca. El Gobierno porteño sigue con interés su decisión, que podría ser absolutamente funcional para restarle votos al candidato oficial de Milei.