La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde hace tiempo dio el salto del PRO a La Libertad Avanza, aunque hasta el momento nunca formalizó el pase, como sí lo hicieron otros dirigentes que luego siguieron sus pasos, y existen dudas sobre finalmente lo hará. "Hace rato que Patricia está en LLA, pero no sé si lo va a oficializar. Creo que lo hará sólo si se lo piden", dijo fuera de los micrófonoes un dirigente muy cercano a la ministra con el récord de manifestacines reprimidas en democracia.

"Hay un tema ahí con el bloque de diputados nacionales del PRO que hay algunos que le responden a ella, es uno de los motivos por los que no formalizó su salida", argumentó la misma fuente.

Lo cierto es que Bullrich hace rato que no participa de las reuniones ni de la vida interna del PRO y se encuentra en el bando libertario, al frente del área sensible de seguridad, que volvió a estar en el eje del huracán en estos días tras los incidentes en la marcha al Congreso. Su vínculo personal con el presidente Javier Milei es cada vez más estrecho, lo cual quedó de manifiesto días atrás cuando el mandatario respaldó públicamente y con énfasis a su ministra tras las críticas que recibió de la oposición y los pedidos de renuncia de la funcionaria. No obstante, Bullrich nunca anunció su salida del PRO con un comunicado o un tuit, como sí lo hicieron otros dirigentes, entre ellos el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Al respecto, días atrás la ministra recibió una chicana del jefe de gobierno, Jorge Macri, cuando fue consultado en una entrevista sobre si Bullrich aún integra el partido que recientemente volvió a presidir Maricio Macri. "Supongo que sí. Estamos cerca de una elección, vamos a ver a qué candidatos apoya. Si sos del PRO, apoyas candidatos del PRO", respondió con tono irónico sobre la cercanía de la funcionaria con los libertarios y el hecho de que no haya planteado en el último tiempo con claridad cuál es su pertenencia partidaria.