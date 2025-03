El ataque gubernamental a los trabajadores de la cultura no se limita a la política nacional. También tiene su correlato en el Teatro Colón, donde el Ballet Estable emitió un duro comunicado contra su director, el ex bailarín Julio Bocca, por sus “desafortunadas declaraciones” en el programa de Mirtha Legrand semanas atrás. Invitado al programa televisivo, el exbailarín habría criticado el profesionalismo de la compañía, sugiriendo -incluso- que los artistas que dirige deberían trabajar más horas de las siete que cumplen en cada jornada. Sus palabras generaron la reacción pública del Ballet Estable del Teatro Colón. “Lamentamos las recientes declaraciones públicas de nuestro Director, hechas desde una disociación con la realidad administrativa y artística de los bailarines del Ballet Estable, organismo que cumple 100 años desde su fundación”, afirmaron.

Bocca, que desde hace 17 años vive en Uruguay y asumió el cargo en noviembre pasado, expresó en la pantalla de El Trece su descontento con las horas diarias que podía ensayar Carmen, la obra de Marcia Haydeé que se estrenará el 5 de abril. “Ensayamos siete horas. Para mí, tienen que ser ocho. En cualquier parte del mundo se trabajan ocho horas”, se quejó el director ante la pregunta de la conductora. “No me gusta, en todo el mundo se trabaja ocho horas. Hacemos lo que nos gusta y, aparte, trabajamos en el Teatro Colón, que es mágico. Pero lamentablemente no podemos llegar a las ocho. Iremos de a poco. Es un tema de sindicatos, es un poco difícil… Igual, yo estoy tratando de que puedan disfrutar lo que están haciendo. Que vuelvan a tener ese amor por lo que eligieron hacer”, agregó Bocca, dejando entrever que los y las bailarines del Colón hacen su tarea a desgano. Y subrayó: “pedí que esa hora extra sea una clase obligatoria, pero ellos no quieren”.

Las afirmaciones del director tuvieron una inmediata respuesta del Ballet Estable del Teatro Colón. “El trabajo en el Teatro Colón se rige por la ley 471 de la administración pública de CABA y el reglamento interno que nos regula las condiciones laborales es el convenio colectivo decreto 720/2002. La franja horaria fue acordada por comisiones de salubridad, seguridad e higiene y responde a que la labor diaria es desarrollada en salas de ensayo ubicadas en tercer subsuelo y primer subsuelo del Teatro Colón”, aclararon los trabajadores.

En la carta, el Ballet Estable afirma que “los cuerpos estables somos profesionales y cumplimos con el propósito fundacional del Teatro Colón que es la de difundir las artes líricas”. Y le recuerda a Bocca, por si se le olvidó: “Cada bailarín del Ballet Estable ha iniciado en la niñez una carrera de compromiso y devoción, denodada disciplina, responsabilidad y trabajo constante y para siempre. Hemos pasado muchísimas pruebas en el largo período de formación en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón hasta llegar a ganar un Concurso Internacional Público, examinados y calificados por una mesa de jurados de renombre y trayectoria internacional. Mérito que nos eleva a ocupar un lugar de bailarín de fila del Ballet Estable. Nuestro instrumento y medio de expresión es el cuerpo y la propia temporalidad marca el final, nuestros bailarines de mayor edad son una pieza fundamental en el abordaje de roles de carácter actoral, donde la experiencia y el peso escénico marcan la diferencia”.

En tal sentido, el Ballet denunció problemas laborales y le demandó modificaciones regulatorias que contemplen el esfuerzo y la dedicación corporal que requiere la danza hoy en día. “Necesitamos que las autoridades gubernamentales y directivos del Teatro Colón pongan en agenda y hablemos de nuestra jubilación”, afirman.

“La Ley a la que refirió el Sr. Bocca fue creada e impulsada por los bailarines que nos antecedieron en 1974, y tomada como modelo y rige hasta actualidad en las compañías oficiales del interior del país. Desde el año 1994 la caja de jubilación municipal desaparece y nosotros pasamos al régimen general, Anses, la jubilación representa la solución a esta problemática de estancamiento del engranaje, del cual dependen las nuevas generaciones. Una ley aggiornada, porque la carrera hoy es más larga, dado el entrenamiento y cuidado del cuerpo en forma integral, con equipos interdisciplinarios, con una caja propia sustentada por los propios bailarines activos.”

Los trabajadores aprovecharon la ocasión para convocar a un mesa de diálogo que sea capaz de actualizar las normas. “Invitamos a las nuevas autoridades del Teatro a buscar soluciones dentro del marco legal. Respetando reglas institucionales. Y también a sanear condiciones laborales básicas que han sido vulneradas con el transcurrir de los años, cómo son blanqueamiento del sueldo y jubilación, de esta manera dar paso al análisis sobre nuevas condiciones en la jornada laboral. Rogamos abordar el tema con una mirada altruista, sabiendo que en el medio quedamos prisioneros los artistas que pasamos de las luces y el reconocimiento social, al abandono y la vergüenza.”

Por último, los trabajadores dejaron en claro que su compromiso con la danza, el público y la excelencia artística nunca fue negociada, pese a los vaivenes sociales, culturales y económicos argentinos. “Es nuestro mérito haber atravesado los altibajos propios del país, pero siempre continuamos adelante trabajando con las más destacadas figuras, maestros, coreógrafos, repositores y directores del mundo. Lo que nos distingue del resto de las compañías del país y la región es precisamente nuestra internacionalidad, siempre abrazados por el amor y el reconocimiento del público y la prensa especializada.”