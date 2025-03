Tras días de sangría de reservas en el Banco Central y un salto en los dólares financieros y el blue, el ministro de Economía Luis Caputo brindó una entrevista esta mañana antes de la apertura de los mercados.

Caputo buscó llevar tranquilidad pero no pudo dar información concreta sobre los avances en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que el Gobierno aprobó por DNU en vez de enviarlo al Congreso como dispone la ley. "La parte técnica siempre la negocia el Ejecutivo", justificó el funcionario y agregó que "los detalles del acuerdo son parte de la confidencialidad del acuerdo".

En esa línea, dijo no poder dar precisiones sobre el monto que implicará el nuevo acuerdo de deuda porque eso "lo define el directorio del Fondo". "Nosotros genuinamente no lo sabemos", admitió.

Tampoco aclaró qué va a pasar con el régimen cambiario en el futuro, si seguirá el "crawling peg" con microdevaluaciones diarias o habrá una liberación total para que el dólar flote a valor de mercado. "No puedo decirlo, es parte del acuerdo", se limitó a responder Caputo. Solo prometió que cuando se levanten los controles cambiarios "no va a haber un salto devaluatorio" y aseguró: "Lo que hagamos nosotros no va a afectar a la gente".

El dólar y el atraso cambiario

Acerca de la suba del dólar en los últimos días, explicó que "la demanda es porque hay stocks con los que tenga que lidiar, por ejemplo dividendos".

Consultado sobre la discusión por el atraso cambiario, Caputo afirmó que "no puede ser que la anormalidad sea que un argentino de clase media no pueda veranear en Brasil. Al empresariado lo acostumbraron a que puede ganar plata con un dólar alto y pagando salarios miserables y estando protegidos".

Caputo 2018 vs Caputo 2025

Respecto del crédito pedido al FMI, insistió en que se "capitalizará el Banco Central" luego que en "el último año nos encargamos de sanear los pasivos". "La cantidad de pesos apenas alcanza al 6,5% del PIB. Típicamente eso en Argentina era entre 14 y 18 puntos del PIB. Hay una tercera parte de los pesos que debía haber. Ahora falta que esos pesos estén bien respaldados. Así habrá una moneda fuerte y una inflación que cae", añadió.

Consultado por el anterior acuerdo con el FMI, firmado por él mismo cuando era funcionario de Mauricio Macri, Caputo prometió que "esta vez es diferente". La diferencia con aquel fracaso, según explicó, es que ahora el gobierno de Milei se puso "metas más difíciles de alcanzar que las que típicamente pone el Fondo".

"La parte del ajuste fue lo que ya se hizo, ahora viene la parte de la capitalización", prometió y dijo que el objetivo de acudir nuevamente al organismo multilateral es "tener una moneda sana y continuar con el proceso de desinflación".