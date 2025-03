El diputado Oscar Zago, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), fue elegido este martes como presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, en reemplazo del senador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza (LLA).

Así, el exjefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados fue puesto al frente de la comisión que debe tratar el DNU de acuerdo con el FMI luego de un empate entre las propuestas del kirchnerismo, que impulsaba a Nicolás Massot (Encuentro Federal), y de LLA, que buscaba la reelección de Pagotto.

Massot, un dirigente que se volvió muy crítico del Gobierno, fue impulsado por los diputados del kirchnerismo para ocupar la presidente de la estratégica comisión de monitoreo de los DNU, lo que hubiese significado un fuerte golpe a la Casa Rosada, ya que el presidente de la bicameral tiene doble voto en caso de empate.



Desde el oficialismo, el diputado Lisandro Almirón había propuesto la reelección de Pagotto, quien, al igual que Massot, consiguió ocho votos.

Al estar empatada la elección, la diputada de Unión por la Patria (UxP) Carolina Gaillard propuso demorar la designación de autoridades y que la comisión solo fuera informativa, es decir que escuche a los funcionarios sin poder emitir dictamen.

Si el oficialismo no lograba despacho de comisión no podía debatir este miércoles el DNU en la sesión del Senado convocada por LLA) y el PRO, ya que no cuenta con los dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas.

En ese contexto, el senador formoseño Francisco Paoltroni, un dirigente alejado del oficialismo, propuso a Zago, quien consiguió diez votos a favor y seis abstenciones del kirchnerismo.

Lo llamativo es que entre los votos a favor de Zago estuvo el de Lisandro Almirón. Este se agarró a golpes con Zago en el recinto de Diputados el miércoles pasado, mientras afuera se producía la represión policial. El incidente sirvió para que el presidente del cuerpo, Martín Menem, forzara el levantamiento de la sesión aunque había quorum.

Para que el Gobierno pueda tratar este miércoles el DNU se necesita que el dictamen tenga nueve firmas entre uno o más despachos, y hasta ahora tiene garantizado ocho votos. Una de las alternativas es que Paoltroni firme el dictamen de mayoría o que presente su propio despacho, como se había especulado que lo iba a hacer junto a Massot.