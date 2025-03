Avellaneda se nutre de política y arte este viernes con la inauguración de la muestra "Un Abrazo Infinito", del reconocido fotógrafo Leo Vaca. La exposición, de entrada libre y gratuita, reúne una serie de retratos íntimos de las Madres de Plaza de Mayo en sus hogares, en la intimidad de sus recuerdos y en la persistencia de su lucha.

Vaca emprendió este proyecto en un contexto excepcional: la pandemia. En un momento en que el aislamiento físico afectaba especialmente a las personas mayores, el fotógrafo decidió acercarse a las Madres para escucharlas, retratarlas y dejar testimonio de sus vidas más allá de la plaza, en los espacios que habitan a diario, entre sus objetos más preciados, sus recuerdos y su lucha convertida en historia.

“Al llegar me contaban sus historias con muchísimo cariño, sentían que sus testimonios eran como un legado" cuenta Leo Vaca. "Eran charlas, no es que hiciera reportajes; grabé esas conversaciones, con la idea de quizás tomar luego algunas frases o tramos, y después de haberlo hecho me di cuenta del poder que tienen esos audios. Esas charlas fueron muy importantes, y también el hecho de haber ido solo, porque al estar ahí cara a cara se generaba un ida y vuelta y una confianza fundamental para las fotos, que siempre hice a posteriori. Es que si alguien está a disgusto no se abre y ellas confiaron en mí, me mostraron sus pertenencias, me abrieron sus placares, sus carpetas, sus muebles, las cosas que más profundamente guardan como recuerdos y atesoran. En su casa en Neuquén, por ejemplo, Inés Rigo de Ragni me mostró junto con su marido el cuarto de su hijo Oscar: estaba intacto. Ahí estaban los posters de motos de los años ’70, los banderines de básquet dentro del placard, la ropa, los libros; esa habitación no se la mostraban a nadie y a mí me la mostraron. Guarda, se abrieron porque es un proyecto impulsado por la Secretaría, que tuvo esta idea, y yo fui un medio. De hecho si bien en el proyecto está mi mirada, procuré aparecer, figurar, lo menos posible. Son las madres y las abuelas”.



Sara Luján de Molina (Coca), sosteniendo una foto de su hijo.

A partir de largas charlas grabadas y un proceso de confianza construido en cada encuentro, el fotógrafo oriundo de La Plata logró captar la esencia de estas mujeres en su entorno más personal. La muestra visibiliza no solamente la intimidad de estas grandes mujeres, sino la carga emocional y simbólica de los objetos que las rodean: cocinas donde se gestaron historias, fotografías de hijos e hijas ausentes, pañuelos bordados con nombres que siguen latiendo en la memoria colectiva.



Entre las retratadas se encuentran figuras emblemáticas como Nora Cortiñas, Tati Almeida, Estela de Carlotto y Rosa Tarlovsky de Rosinblit. Los más grandes de todas, quedan retratadas por lo mínimo de sus gestos, sus objetos, sus intimidades. En el texto que acompañó la muestra en el Centro Cultural Haroldo Conti en 2021, la periodista y escritora Marta Dillon afirma que "en las arrugas de las manos, en la luz de las cocinas, las salas y los jardines, en las imágenes de cuando ser madre era todo promesa, en los rasgos ajados donde se puede advertir la herencia interrumpida de un hijo que sonríe para siempre en un registro de graduación, en el bordado de los pañuelos blancos; allí tal vez haya algo de respuesta para las preguntas del principio que recorren esta muestra: ¿cómo se teje la trama de la existencia en torno a un cuerpo ausente? Mientras, a la vez, se formulan otras: ¿quiénes seremos todes cuando las Madres ya no estén? ¿Dónde seguirán estando?”. Las imágenes no buscan el estruendo de la Plaza, sino el eco profundo de los hogares donde la ausencia se hace presencia.

Vaca tenía veinte cuando se mudó a Buenos Aires para trabajar en Clarín, donde estuvo hasta 2011. El salto dentro de su estética lo dió cuando pasó a Infojús Noticias, un portal enfocado en lo judicial que fue arrasado nomás llegar el macrismo al poder. Allí trabajó en la cobertura de juicios de lesa humanidad: cufrió las reapariciones de los nietos, hizo ensayos sobre identidad y se vinculó de lleno a las temáticas de derechos humanos. Ha sido reconocido con premios como Arte x Arte (2015) por Huellas de la AMIA y el Premio GABO a la Imagen (2018) por su cobertura de la marcha Ni Una Menos.

La inauguración será el viernes 21 de marzo a las 19:30 hs en el Instituto Municipal de Arte Fotográfico y Técnicas Audiovisuales de Avellaneda. La entrada es libre y gratuita.