Karen Reichardt fue uno de los rostros más populares de la televisión de los 90. Con su participación en Peor es nada y Brigada Cola, construyó una carrera marcada por el desenfado, la exposición mediática y el humor picaresco. Tres décadas después, vuelve a ser noticia, no por un nuevo papel en TV sino por los rumores que la ubican como segunda candidata a diputada bonaerense de La Libertad Avanza, detrás de José Luis Espert.

Reichardt se presenta como amante del fútbol y defensora de los animales, dos pasiones que --según ella-- marcaron su vida profesional. Fanática de River Plate y sin experiencia previa en gestión pública ni militancia partidaria sostenida, hoy aparece alineada con Javier Milei y, de acuerdo con versiones que circulan en el espacio libertario, podría ocupar el segundo lugar en la lista de candidatos a diputados bonaerenses que encabezaría José Luis Espert.

Mientras tanto, conduce Amores Perros en la TV Pública, un ciclo sobre cuidado y adopción responsable de animales que había debutado en América TV en 2015 y volvió este año a la pantalla estatal que dirige el gobierno ultraderechista. Aunque suele decir que produce todos sus proyectos, en esta ocasión reconoce que cuenta con financiamiento externo, lo que contrasta con su posición contraria al sostenimiento de proyectos culturales con fondos públicos.

"El mejor voto de mi vida"

En redes sociales, Reichardt celebra las políticas del gobierno ultraderechista, elogia al vocero Manuel Adorni y asegura que “desde que Milei asumió todo mejoró". El último aniversario del gobierno libertario lo festejó con un mensaje de tono personal: “Fue el mejor voto de mi vida. Cada día me levanto con esperanza”.

Además, conduce un programa de radio junto al economista Miguel Boggiano --exasesor de Milei-- y Fabiana Araujo, donde el análisis económico se mezcla en partes iguales con comentarios de moda y anécdotas de fútbol.

En ese espacio, Reichardt dejó en evidencia que no tiene claro qué se vota ni cuál es la función de los legisladores, y recurre con frecuencia a las explicaciones de Boggiano para orientarse. Aun así, defiende con entusiasmo el rumbo del Gobierno y sus referentes.





Reichardt estuvo casada con Gustavo Balabanian, directivo de River Plate y del Banco Valo, presidido por Juan Nápoli, referente cercano a Milei. Balabanian también tuvo participación en Paraná Seguros y en la cadena de heladerías Persicco, que en 2021 fue denunciada por empleados por falta de pagos y aportes.

Una carrera nacida de la casualidad

Su historia televisiva comenzó casi por azar, cuando Raúl Portal la invitó a participar en NotiDormi. Desde allí saltó a ciclos veraniegos, a la tapa de Playboy y a Peor es nada, donde compartió pantalla con Marixa Balli y María Fernanda Callejón. También formó parte de Brigada Cola junto a Guillermo Francella y Emilio Disi, y participó en comedias teatrales.

En 2014, denunció públicamente a Tristán por acoso durante una filmación y una obra teatral. “La pasé horrible. Era muy chica, me faltaba camino, pero no era ingenua”, contó entonces.

Entre la pantalla y la política

Reichardt probó suerte como conductora de Fanáticas, un ciclo de mujeres hablando de fútbol que sobrevivió siete años al aire. En los últimos tiempos se inclinó por el activismo animal y por un programa televisivo en la TV Pública, donde el rating no parece ser su prioridad.

Ahora, con los rumores que la ubican en la boleta bonaerense de La Libertad Avanza, su nombre vuelve a aparecer en la conversación pública, aunque más por el ruido que genera la noticia que por un currículum político. Sin trayectoria en la gestión ni en el debate legislativo , Reichardt podría sumar su firma a un Congreso que todavía no sabe muy bien para qué sirve, según reconoció al aire en su propio programa de radio.

Entre el set televisivo, las selfies en redes y la arena electoral, la exvedette parece dispuesta a reconvertir su carrera con otro salto de género: de la “cola less” a la lista libertaria, en una Argentina donde, cada vez más, la política se parece a un casting.

