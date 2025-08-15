Fin de semana largo. Tiempo ideal para jugar con algunas de las más insólitas frases dichas por futbolistas. Un humilde homenaje a aquél recordado “Refranero de Mister Ed” que supo timonear el querido Diego Bonadeo en el recordado programa radial “Sport ‘80” de comienzos de esa década, donde se recolectaban pifiadas verbales dichas por deportistas y diversos comunicadores de la época. Frases como “La maratón ‘Fiestas mayas’ se largará frente al histórico Cabildo donde se juró la independencia”, “Tiene una herida en el arco superficial derecho”, “le hicieron una topografía computada” y “llueven papelitos blancos de todos colores” son solo algunas de ellas.
A continuación, les presentamos 24 hilarantes frases emitidas por futbolistas de diversos tiempos y nacionalidades, de las cuales 10 son en realidad fakes humorísticas que pusimos para divertirnos y complicarla más. Al final hallarán la solución (no la espíen ahora, please) y los nombres de los autores de dichas frases.
1. “Mi plan es quedarme en River eternamente. Hasta ahora lo estoy cumpliendo perfectamente”.
2. "Hoy jugamos mal. Tocamos techo...".
3. "El fútbol es como el ajedrez, pero sin dados".
4. “¿Qué hacía yo en el área rival? Lo menos posible".
5. “Sí, me siento muy bien físicamente. Eso es, entre otras cosas, gracias a la dieta que me proporcionó la nutricionista, basada en hidrocarburos".
6. “Perdimos por culpa del Real Madrid. Ellos jugaron mejor que nosotros”.
7. "El árbitro vio mi cuerpo, se puso celoso y me amonestó".
8. “Faltan pocos días para la final y el equipo no aparece. Pero no nos quedaremos con los brazos cruzados. Los usaremos para rezar".
9. "Quiero agradecerles a mis padres, en especial a mi padre y a mi madre".
10. "Cuando éramos niños, a muchos amigos les gustaba el baloncesto y a otros el básquet".
11. Cuando termine mi contrato me gustaría jugar en algún un equipo del Viejo Continente. Y en alguno de Europa también.
12. En estos últimos dos partidos nuestro equipo produjo una verdadera explosión de fútbol. Lástima que nadie haya oído nada.
13. "¿Qué cuántos pulmones tengo? Uno, como todo el mundo".
14. “No, ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario".
15. "A medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa".
16. "Perdimos porque no ganamos".
17. “¿Si sueño con jugar en Boca? No, la vaina es que Boca sueña con que yo juegue para ellos”.
18. “Dicen que me fui mal de Racing. Nada que ver. Pedí un remis y vino enseguida”.
19. "Como todo equipo africano, Jamaica será un rival difícil".
20. “El cuerpo técnico y los jugadores llegamos a un acuerdo: estamos en el horno”.
21. "Vi al arquero adelantado y se la tiré por arriba, fue un gol de odontología".
22. “¿Cómo no voy a estar cómodo en el club? Si voy al banco todos los partidos".
23. "Del país al que iré no puedo contar nada... Sólo voy a adelantar que es un equipo brasileño".
24. "Gasté mí fortuna en alcohol, mujeres y autos. El resto lo malgasté".
SOLUCIÓN: Frases verdaderas y sus autores:
2: Américo Gallego.
3: Lukas Podolski (Alemania).
5: Gustavo Biscayzaku (Uruguay).
7: Mario Balotelli (Italia).
9: Alessandro Altobelli (Italia).
10: Sergio Ramos (Uruguay).
13: Reinaldo Merlo.
14: Claudio Borghi.
15: Carlos Tevez.
16: Ronaldo (Brasil).
19: Edinson Cavani (Uruguay).
21: Nelson Pedetti (Uruguay).
23: Murci Rojas (Chile).
24: George Best (Inglaterra).