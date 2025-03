En una nueva edición de “Cultura en Escena en el Argentino”, este sábado se presenta la obra “600 gramos de olvido”, de Daniel Dalmaroni, dirigida por Marcelo Moncarz, y protagonizada por Nelson Rueda y Alexia Moyano. Con una exitosa temporada el año pasado, retorna con su historia que se caracteriza por ser simple, pero no extraordinaria.

“600 gramos de olvido” es la historia de amor de dos adolescentes en los turbulentos años 70 en la ciudad de La Plata. Claudia y Pablo van a una escuela católica, pero también bailan en “asaltos”, toman licuados de banana en el bar de moda, ven el cine de los clásicos de la época, leen todo lo que tiene a su alcance, participan de asambleas estudiantiles, gozan de sus cuerpos y con una fuerza cuya potencia juvenil, intelectual, pasional y sexual ansían un futuro que no pueden ver con claridad.

“Los personajes son prisioneros de una lógica dual, donde el futuro está irremediablemente negado, pero lo observan y conservan con toda la fuerza del deseo. Una fuerza cuya potencia juvenil, intelectual, pasional, espontánea y sexual ansía un futuro que no pueden ver. Lo desean con más fuerza, incluso, cuando sospechan que nunca lo alcanzarán. La obra insinúa a jóvenes que pudimos ser y nunca fuimos y adultos que somos pero que ellos nunca pudieron ser. En esa encrucijada dramática, una pareja narra su breve historia. Simple, pero no por eso menos extraordinaria. Lo que nos cuentan es fácil de comprender, pero complejo de haber vivido. A estos dos seres no los mueve otra cosa que el amor, por su futuro y por el futuro de los otros”, afirma el autor sobre la pieza.

La obra forma parte de “Cultura en Escena”, un ciclo organizado por el Instituto Cultural que busca favorecer el encuentro de las y los bonaerenses con diferentes expresiones artísticas, ofreciendo una programación diversa y heterogénea. Con el fin de seguir ampliando el abanico de propuestas escénicas ofrecidas en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, se presenta ahora “Cultura en Escena en el Argentino” con obras de diferentes estilos, problemáticas y géneros.

El espectáculo se realizará en la Sala Astor Piazzolla con entrada libre y gratuita este sábado 22 de marzo a las 21:30. Las entradas se retiran el mismo día de la función en la boletería del teatro (Av. Patricio Peralta Ramos 2280) a partir de las 10:00 hs hasta agotar la capacidad de la sala.