Para la marcha en reclamo por aumentos en los haberes jubilatorios de este miércoles, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dispuso un megaoperativo en el Congreso y sus inmediaciones, que consta de más de 2.000 efectivos, entre policías de la Ciudad y fuerzas federales y miembros de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Sin embargo, el aparato represivo comenzó desde temprano, cuando la funcionaria dispuso cacheos y solicitud de DNI de forma arbitraria e injustificada en estaciones de trenes, además de amenazas por pantallas y altoparlantres. ¿Cómo protestar y cuidarse frente a este panorama?

A través de las redes sociales, diferentes organismos de derechos humanos convocaron a la ciudadanía a ejercer su derecho a la libertad de expresión y la protesta en las calles, pero también difundieron un manual de actuación para garantizar los cuidados que las fuerzas de Seguridad no van a proveer.

En ese sentido, recorren desde temprano en las redes una serie de recomendaciones para manifestantes elaboradas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), la Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo y la Asociación Argentina de Juristas es la Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas.

Recomendaciones para marchar

Antes de salir: llevá documentos y teléfono con carga de batería y crédito. También llevá la Tarjeta SUBE con carga, aunque tengas movilidad propia. Usá ropa cómoda y calzado adecuado por si hay que correr. Agendá los teléfonos de la Guardia Jurídica.

Cómo ir: no vayas solo o sola. Hacelo en grupo. Si no tenés organización, escribí a algún espacio de confianza para ver si podés sumarte a su columna. Muchas organizaciones tienen criterios estrictos de seguridad. Si marchás con esos espacios, respetalos, ya que no son un capricho las indicaciones.

En la mochila, no te olvides: llevar un pañuelo para taparte la cara por si lanzan gases. Si no es necesario taparte la cara por ningún motivo, ni ninguna función que estés cumpliendo, guardalo, no lo uses sin motivo. Llevá protección para los ojos y una remera de más.

No llevar: elementos que puedan conllevar a dificultades de soltura en caso de detención, como sustancias prohibidas o algún elemento cortante. Eso puede generarte una demora en la salida en caso de detención, independientemente del uso que se le adjudique. Tampoco llevar cuadernos, agendas ni anotaciones personales. Es recomendable no marchar con niños y niñas.

Si reprimen: para dispersar, la policía tiene que avisar de forma clara, dar tiempo y una ruta de salida. Alejate de situaciones violentas y tratá de no quedar aislado. Si tenés que correr, ponete en el lugar más seguro que encuentres. Si podés ayudar a heridos, hacelo. Si podés registrar, hacelo. Si lograste salir de la zona de la represión y no tenés que cumplir una tarea o función para tu organización, o si ya se desconcentraron las columnas, retirate y no vuelvas.

Qué no puede hacer la policía: no puede sacarte el celular con el que estás grabando. Tampoco puede hacerte borrar el material. No puede revisar tus pertenencias sin una orden judicial. Si te piden el DNI, mostralo para evitar una detención por resistencia a la autoridad. Si podés registrá el pedido.

Si te detienen: gritá fuerte tu nombre y apellido. Si detienen a otra persona, pedile que grite fuerte su nombre y apellido. Si los trasladan, fijate la patente del vehículo. Preguntá a dónde los trasladan. Avisá a tu red de referencia y a tu organización, si tenés. Llamá a la Guardia Jurídica de la Red Federal.

Finalmente, los organismos de derechos humanos también difundieron una lista de teléfonos útiles de abogados:

CORREPI: 1144170659

CADH: 1124834233 / 1152276536

CADEP: 1136370721

CODESEDH: 1161045385

CTA Autónoma: 1137045404

Liberpueblo: 156544964

FAP: 1157440687 / 1140758343

FADHUS: 1136725111 / 1144082431 /1123413416

AAJ: 1149695392

APDH: 1143728594

CELS: 1130184890

LADH: 1150438661

ACVI: 1159364304

La Def. de Laburantes: 1169565608

El Hormiguero: 1168360553