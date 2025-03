Los Archivos Nacionales de Estados Unidos publicaron por orden de Donald Trump el último lote de documentos clasificados sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963, un caso que sigue alimentando teorías conspirativas más de 60 años después de su muerte.



"De acuerdo con la directiva del presidente Donald Trump (...) todos los archivos que previamente se retenían como clasificados y que son parte de la colección del asesinato del presidente John F. Kennedy quedan publicados", informó la Administración Nacional de Archivos y Registros en un comunicado en su sitio web.

La publicación se realizó en dos partes, que suman un total de 63.400 documentos. Según un análisis del diario estadounidense The Washington Post, ninguno de los archivos publicados es nuevo, según sus números de identificación documental. La mayor parte del nuevo material es información previamente censurada que ahora ha sido sacada a la luz.

Tras examinar varios documentos, Philip Shenon, autor del libro "Un acto cruel e impactante: La historia secreta del asesinato de Kennedy", afirmó que no hubo mucho que alterara su comprensión del asesinato y que se trata de material denso que requiere la mirada experta para discernir en qué se diferencian los nuevos registros sin censura de sus versiones previas, parcial o totalmente censuradas.

“Ya hemos visto prácticamente todos estos documentos con censuras, pero no puedo decirles al instante qué hay de nuevo”, dijo Shenon, en declaraciones recogidas por The Washington Post. “Siempre es posible que haya un gran éxito, pero hasta ahora, a primera vista, nada aquí reescribe la verdad esencial de lo que sucedió ese día. A un investigador serio le tomaría días, semanas y meses comprender realmente el contenido de estos documentos”, remarcó.

Registro de época

El diario estadounidense también señaló que los archivos ofrecen una visión amplia de la burocracia de la década de 1960, al incluir registros como hojas sueltas que representan la rutinaria red de papeleo —cables, memorandos y despachos— que mantenía a Washington en funcionamiento hace medio siglo.

Los archivos van desde una traducción de un mensaje pidiendo medicamentos para tratar la anemia hasta un memorando que explica que alguien había ampliado una foto del verano de 1961 que mostraba lo que parece ser el asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, de pie con un grupo de personas frente al Palacio de la Cultura en Minsk, Rusia.

La mayoría de los registros en línea de los Archivos Nacionales relacionados con el asesinato están disponibles en línea a través de la Fundación Mary Ferrell, llamada así por una fallecida secretaria legal de la ciudad de Dallas (estado de Texas) que se convirtió en una de las primeras investigadoras del asesinato.

El diario The New York Times destaca que, al momento de ser publicados, los documentos no estaban categorizados ni presentados de forma organizada y, en algunos casos, estaban borrosos y eran difíciles de leer. Esto no solo da cuenta de su antigüedad —muchos de ellos fueron redactados en maquinas de escribir o a mano hace medio siglo—, sino también que parecen ser el resultado de repetidas fotocopias de los registros originales.

Críticas del nieto de Kennedy

Tras la desclasificación de los documentos, Jack Schlossberg, único nieto de Kennedy e hijo de Caroline Kennedy Schlossberg, criticó en la red social X al presidente Trump y a su primo, el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr. “Estos hombres están robando la historia de las generaciones presentes y futuras: al apropiarse del pasado para su agenda criminal, se normalizan en las mentes de aquellos que no tienen memoria viva”, escribió Schlossberg, quien es corresponsal de la revista estadounidense Vogue y experto en redes sociales.

El nieto de Kennedy afirmó que la administración Trump no avisó a ningún miembro de la familia de su abuelo antes de la publicación de los documentos y comparó las posturas de él con las del gobierno actual. "JFK apoyó a los sindicatos y a los trabajadores, exigiendo atención médica y salarios más altos, mientras que Trump está privando a las familias trabajadoras de atención médica vital y apoyo financiero", afirmó. "JFK celebró las artes y la cultura, mientras que Trump atacó la identidad de los artistas y se apoderó del Centro Kennedy solo para vaciarlo y pavimentarlo con oro", añadió.

La orden de Trump

Trump explicó el lunes que todos los documentos que iban a hacerse públicos estarían íntegros y sin tachaduras, lo que permite leer su contenido completo, a diferencia de lo ocurrido con otros archivos históricos considerados sensibles. La desclasificación responde a una orden ejecutiva que el magnate republicano firmó solo unos días después de regresar a la Casa Blanca y con la que instó al Buró Federal de Investigaciones (FBI) a localizar miles de documentos adicionales sobre el asesinato de Kennedy para su publicación. La orden también busca hacer públicos los archivos federales aún clasificados sobre los asesinatos, en 1968, del exfiscal general y exsenador Robert F. Kennedy y del reverendo y activista por los derechos civiles Martin Luther King Jr.

El asesinato de Kennedy ha sido atribuido oficialmente a una única persona, el exinfante de Marina Lee Harvey Oswald, quien disparó contra el presidente desde una ventana de un almacén de libros escolares mientras la comitiva presidencial pasaba por la plaza Dealey de Dallas. Dos días después, el dueño de un club nocturno, Jack Ruby, mató a Oswald en la sede de la policía de esa ciudad.

Un año después del magnicidio, la Comisión Warren, establecida por el entonces presidente Lyndon B. Johnson (1963-1969) para investigar el suceso, concluyó que Oswald había actuado solo y que no había pruebas de que otras personas hubieran podido estar involucradas como parte de una conspiración para matar a Kennedy. Pese a que esa es la versión oficial, durante décadas han surgido numerosas teorías conspirativas. El propio Robert F. Kennedy Jr., hijo de Robert F. Kennedy, ha puesto en duda esa versión oficial y ha llegado a afirmar que la CIA estuvo involucrada en el asesinato del expresidente.

Cuando Trump firmó en enero la orden para la desclasificación de los archivos de la muerte del exmandatario, reservó la lapicera para el propio Kennedy Jr., conocido por su activismo antivacunas y su afinidad con teorías conspirativas, lo que lo ha distanciado de gran parte de su familia.

Todos los documentos sobre el asesinato de Kennedy forman parte de una colección única en los Archivos Nacionales de Estados Unidos. En 1992, después de que la película de Oliver Stone "JFK" despertara un gran interés (y teorías conspirativas), el Congreso aprobó una ley que ordenaba reunir en un solo lugar todos los registros conocidos del gobierno estadounidense relacionados con el crimen. La ley exigía que todos los documentos se publicaran en un plazo de 25 años.

De esa manera, los archivos debían haberse hecho públicos en su totalidad en 2017, pero durante su primer mandato (2017-2021), Trump decidió mantener en secreto algunos por razones de seguridad nacional. Si bien, según los Archivos Nacionales, la gran mayoría de documentos ya han sido publicados, el FBI anunció a mediados de febrero que había encontrado más de 2.400 documentos nuevos relacionados con el asesinato de Kennedy y que esos archivos serían transferidos a los Archivos Nacionales para su desclasificación.