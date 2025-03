Tras los pedidos de “celeridad” del gobernador Axel Kicillof y ante la falta de acuerdos al interior de Unión por la Patria y los otros bloques de la oposición, la Legislatura tendrá este jueves una primera oportunidad para abrir el debate institucional respecto al futuro de las PASO en Buenos Aires. La sesión especial convocada para este jueves en la Cámara de Diputados bonaerense llega tambaleante a su desarrollo, dado que al cierre de esta edición, no juntaban los 47 votos necesarios para el quórum.

La Libertad Avanza fue el bloque que pidió la sesión para poner en consideración cinco proyectos relacionados a la eliminación o suspensión de las primarias, pero su condición de espacio minoritario lo deja demasiado lejos de garantizar su éxito.

El espacio al que todos miran es el oficialismo, que posee la banca más voluminosa de la cámara baja. Lo cierto es que, si bien hay posturas disímiles al interior del peronismo, no hubo hasta el momento ninguna votación en la que tomaran caminos distintos. Los 37 siempre votaron en unidad.

“La hora de la verdad para Unión por la Patria y Kicillof. Este jueves veremos si realmente quieren suspender las PASO para ahorrarles plata a los bonaerenses y, sobre todo, ayudar a los bahienses destinando esos fondos tan necesarios, o solo piden celeridad por su interna”, dijo la diputada libertaria y autora de uno de los proyectos en cuestión, Florencia Retamoso.

Por caso, la duda se posó sobre el accionar de los once legisladores que forman parte del Movimiento Desarrollo al Futuro (MDF) de Kicillof. Se trata de Cuto Moreno, Susana González, Gustavo Pulti, Mariana Larroque, Naldo Brunelli, Lucia Iañez, Liliana Pintos, Ricardo Rollieri, Laura Aloisi, Ana Luz Balor y Viviana Guzzo.

Desde este sector señalaron a Buenos Aires/12 que darían el presente a la sesión siguiendo el pedido de Kicillof de resolver la situación de las PASO, aunque otros integrantes del mismo espacio bajaron la espuma y marcaron que dependería de una serie de acuerdos.

Desde el Poder Ejecutivo citaron al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ante la consulta de este medio sobre los movimientos de los legisladores: “Ya se los dijo Carli, que vayan a laburar”.

“La sesión está más caída que como una opción viable”, reconocieron desde La Libertad Avanza a este medio, aunque confían que pase lo que pase este jueves, las primarias se terminarán suspendiendo.

Desde otro de los bloques de la oposición señalaron que, si bien están de acuerdo con una suspensión de las elecciones primarias, no se sentarán si no hay un debate “serio” al respecto o consensos sobre un proyecto en cuestión. “Si no están los 37 del peronismo, el bloque no va a bajar. Si no están ellos que tanto apuro tienen, es una payasada”, lanzó un pope de la Unión Cívica Radical a este medio.

“Agustín Romo, titular de la bancada libertaria, apuró esto sin llamar a nadie, sin avisar o convocar a otros bloques de la oposición; fue para quedarse con el show”, cuestionaron desde otro de los espacios opositores.

El oficialismo pone el 27M como fecha clave

Con todo, autoridades de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados fijaron el jueves 27 de marzo como la fecha clave para que haya una respuesta sobre el destino de las Primarias.

“Tenemos prevista una sesión para el día 27 de marzo, donde se iba a tratar este tema. Hemos pedido a nuestra conducción que lo queremos tratar. Una ley mata decreto”, lanzó el último sábado el diputado del Frente Renovador y autor del proyecto que lleva Unión por la Patria al respecto, Ruben Eslaiman.

Una de las posibilidades es poder llevar adelante un plenario de las comisiones de Reforma Política y del Estado, Legislación General y Presupuesto e Impuestos, con el fin de sacar un dictamen conjunto. Si se lograra sacar despacho, el texto podría ser tratado con mayoría simple tras su inclusión en el orden del día.

Otra vía es la de convocar a una sesión, incorporar el proyecto sobre tablas, lo que requerirá de los dos tercios de los votos de los presentes para habilitar su tratamiento y, recién ahí, poder votarlo con mayoría simple.

Además, para el 26 está convocada una reunión del bloque de Unión por la Patria en el Senado, donde pondrán sobre la mesa la discusión sobre las PASO. De alcanzar el acuerdo político para el 27, podría pensarse en una doble sesión para ese día y cerrar el capítulo.

"La lógica política indica que va a caminar el proyecto de Eslaiman, aunque habría que agregar algunas cosas para que la elección no se nos venga encima. Creemos que va a primar el sentido común, a nadie le convienen las PASO y no podemos gastar esa plata, unos 50 mil millones de pesos, sólo por la interna de la UCR. Van a tener que avanzar, no se puede prorrogar esto a a una sesión en abril", dijo a este medio un hombre que sigue de cerca los movimientos electorales.

A esto se suma la pretensión del Poder Ejecutivo, por pedido de la Junta Electoral, de que, cuando se trate el proyecto suspendiendo la PASO, también se modifiquen los plazos que establece la ley electoral bonaerense, llevando a 100 días el de convocatoria, 80 días para el cierre de alianzas, 70 días para el cierre de listas y 50 días para la presentación de boletas, emulando la normativa nacional.

En su argumentación, el ministro Bianco sostuvo este lunes que si solamente hay 60 días para convocar a la elección general, los demás plazos son “muy pequeños” para el resto de la operatoria.

“Que los legisladores cumplan su función y el gobernador va a seguir cumpliendo la suya, que es lo que está haciendo, y por eso se llama a las PASO, que es el plazo más perentorio que hoy en día tenemos”, reclamó.