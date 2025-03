El furor por la Scaloneta no para y la 750 lo sabe: por eso, la radio lanzó el concurso La 750, la radio de Argentina, donde se sorteará una entrada para ver el partido entre la Argentina y Brasil en el Estadio Monumental por las Eliminatorias de cara al Mundial de 2026. Esta semana se llevó a cabo el sorteo para ver a la Scaloneta frente a Uruguay en Montevideo.

El premio consiste en una entrada para ver a la Selección ante Brail en el Monumental, donde se disputará el encuentro.

Para participar, los oyentes deberán seguir las pistas que brindará Diego Brancatelli en su programa de la 750. El conductor mencionará una serie de frases alusivas a la Selección argentina, entre los que se encuentran datos de color y curiosidades que serán las “pistas” que deberán tener en cuenta los y las participantes del sorteo.

Una vez que se hayan agotado las pistas, el 24 de marzo, el conductor anunciará la apertura de una línea telefónica para que los oyentes llamen y en vivo respondan todas las pistas en el orden en que fueron comentadas al aire en los días previos. Para eso, tendrá un plazo máximo de 50 segundos.

Las bases y condiciones completas del concurso

BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS 2026 – ARGENTINA VS. BRASIL

1. FUNDACIÓN OCTUBRE TRABAJADORES DE EDIFICIOS (en adelante, indistintamente, " Fundación Octubre " o el " Organizador ") organiza el concurso denominado "ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS 2026 - ARGENTINA VS. BRASIL” (en adelante, el " Concurso "). La forma de intervenir y las reglas del Concurso están contenidas en las presentes Bases y Condiciones (en adelante, las " Bases "). El Concurso tendrá vigencia desde las 9:00 horas (horario de Buenos Aires) del 18 de marzo hasta las 23.59 horas del 24 de marzo de 2025 o hasta que el Organizador decida dejar de emitir el Concurso y/o hasta que el Concurso tenga un Ganador conforme los términos de la cláusula 4, de entre los tres (3) hechos el que ocurra primero (en adelante, el " Plazo de Vigencia "). El Concurso tendrá vigencia en el territorio de la República Argentina, con exclusión de la provincia de Mendoza (en adelante, el “ Territorio ”).

2. Sólo podrá participar del Concurso (el/los “ Participante/s ”) cualquier persona residente en la República Argentina (con exclusión de la Provincia de Mendoza) que cumpla con todas las siguientes condiciones durante el Plazo de Vigencia y al momento de hacerse efectivo el Premio: a) deberá ser mayor de 18 años y contar con capacidad para contratar; y b) contar con DNI vigente.

3. Está prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en el Concurso que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta a la detallada en estas Bases. El costo/precio del acceso a internet o línea telefónica o cualquier otro medio de comunicación necesario para toda y cualquier participación, actividad y/o intervención relacionada al Concurso, correrá a cargo exclusivo de los Participantes, interesados y/o usuarios, no asumiendo el Organizador ninguna responsabilidad de ninguna índole por ningún concepto. Asimismo, el Organizador no se responsabiliza por las alteraciones, modificaciones, cortes, interrupciones, que pudieran afectar el servicio de comunicación utilizado ni por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de dicho servicio y/o de la aplicación en los dispositivos y/o hardware. El Organizador no es responsable por las acciones de terceros que de cualquier modo pudieran interceptar, eliminar, alterar, modificar y/o manipular de cualquier modo la aplicación de este Concurso.

4. El Concurso se organiza de la siguiente manera. Descripción Básica.

4.1 Primera Etapa : En una primera etapa los Participantes deberán escuchar la programación de la radio AM 750 de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, indistintamente, “ AM 750 ” o la “ Radio ”). Durante el Plazo de Vigencia del presente Concurso, en la programación de la Radio se mencionarán distintas pistas alusivas a la Selección Argentina de Fútbol (en adelante, las “ Pistas ”). En algún momento, a determinar por el Organizador, se anunciará la apertura de una línea telefónica.

4.2. Segunda etapa. Comunicación con el Organizador: El Participante que se comunique con el Organizador, deberá indicar un número de contacto y deberá informar y acreditar si cumple con los requisitos para Participar del Concurso que se detallan en la cláusula 2. En caso de que el Participante se niegue a contestar o que de sus respuestas surja que no cumple con los requisitos para participar del Concurso, quedará automáticamente descalificado y el Organizador abrirá nuevamente la línea telefónica para recibir llamados de otros Participantes y repetir el proceso detallado anteriormente.

4.2.1. Comunicación en vivo : En caso de que el Participante cumpla con los requisitos anteriores, accederá a una comunicación en vivo en la Radio y se le solicitará que conteste el o los interrogantes comunicados a través de las Pistas, conforme a lo señalado en la cláusula 4.1. En caso de que el Participante acierte, será considerado “ Ganador ” del Concurso. El Participante tendrá una sola oportunidad para contestar y tendrá un máximo de 50 (cincuenta) segundos para hacerlo (en adelante el “ Plazo máximo para responder ”) desde que el Organizador informe que comienza el Plazo para responder.

4.2.2. En caso de que el Participante no acierte la o las repuestas y/o el Participante hubiera superado Plazo máximo para responder sin obtener respuesta alguna y/o completa, el Organizador determinará que respondió incorrectamente y abrirá nuevamente la línea telefónica para recibir llamados de otros Participantes y repetir el proceso detallado anteriormente. La nueva apertura de la línea telefónica podrá realizarse en cualquier momento durante el Plazo de Vigencia.

Este procedimiento se repetirá hasta que exista un Participante que cumpla con los requisitos de las cláusulas 4.2 y 4.2.1.

4.3 Se considerará que quienes accedan a la comunicación telefónica con el Organizador, cumplen con las condiciones para participar y/o ganar el Concurso. Si así no fuere, el Organizador se reserva el derecho de negarle la participación en el Concurso y/o el otorgamiento del Premio. Al participar del Concurso, el Participante acepta que el Organizador no puede ni tiene obligación alguna de corroborar que el Participante cumpla con las condiciones para participar y/o ganar el Concurso.

5. La participación en el Concurso, implica la autorización IRREVOCABLE y la cesión irrevocable del Participante A FAVOR DEL ORGANIZADOR, DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL ORIGINADOS CON MOTIVO U OCASIÓN DE LA GRABACIÓN O DE LA PARTICIPACIÓN DEL PARTICIPANTE EN LA COMUNICACIÓN EN VIVO (se refiere indistintamente como la “ Grabación ”), RELATOS, Y DE TODOS LOS DERECHOS DE USO, DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN, Y EXHIBICIÓN DE LA GRABACIÓN, FOTOGRAFÍAS E IMÁGENES PERSONALES ALLÍ REFLEJADAS, INCLUIDA LA VOZ Y LA MÚSICA, Y/O FRACCIONES QUE SE PUEDAN OBTENER DE LA GRABACIÓN, PARA SU EXHIBICIÓN EN EL SITIO WEB DEL ORGANIZADOR Y/O FACEBOOK Y/O INSTAGRAM Y/O EN “X” Y/O EN LOS MEDIOS GRÁFICOS, TELEVISIVOS, RADIALES, INTERNET, REDES SOCIALES, PUBLICIDAD DIRECTA Y/O INDIRECTA QUE DISPONGA EL ORGANIZADOR. IGUALMENTE, EL ORGANIZADOR QUEDARÁ IRREVOCABLEMENTE AUTORIZADO A EDITAR, Y/O FRACCIONAR LA GRABACIÓN, CONFORME AL EXCLUSIVO CRITERIO DEL ORGANIZADOR, SIN QUE ELLO GENERE DERECHO A RECLAMO NI RESARCIMIENTO DE NINGUNA ÍNDOLE PARA LOS PARTICIPANTES NI TITULARES DE LAS FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES Y AUDIOS. LA CESIÓN GRATUITA NO GENERA DERECHO A RECLAMO, CONTRAPRESTACIÓN NI RESARCIMIENTO DE NINGUNA ÍNDOLE PARA EL GRUPO DE PARTICIPANTES NI PERSONAS ALLÍ INTERVINIENTES.

6. El Organizador, podrá moderar, y/o descalificar a aquel Participante que en la comunicación en vivo del Concurso, si a exclusivo su criterio, realiza declaraciones con contenido inapropiado, inadecuado, contuviere mensajes, términos, frases reprobadas por el Organizador y/o suplantare la identidad de un tercero. Cualquier Participante que, al solo criterio del Organizador, viole lo establecido en estas Bases, será automáticamente descalificado del Concurso, siendo esta decisión inapelable y sin derecho a reclamo de ninguna índole.

7. El Organizador solicitará al Ganador que envíe vía e-mail una copia del DNI en los términos de la cláusula 2, (o cualquier otro documento válido a criterio del Organizador) dentro del plazo de 2 (dos) horas de contactado. Si el Ganador no enviare la copia de los documentos en los términos solicitados, o de la documentación de dicho Ganador sugiere que no cumple con las condiciones para participar del Concurso, dicho Ganador quedará automáticamente descalificado. En tal caso, el Organizador podrá designar un nuevo Ganador, de acuerdo al procedimiento detallado en la cláusula 4.

No podrá resultar Ganador aquel Participante que no cumpla con las condiciones requeridas para poder participar del Concurso.

8. La asignación del Premio quedará asimismo condicionada a que el Ganador presente la siguiente documentación cuando el Organizador y/o la Empresa la requiera: a) acredite su identidad, exhibiendo su DNI original y entregando una copia del mismo; en los términos de la cláusula 2. La falta de presentación del Participante o su incumplimiento con la presentación de la documentación requerida en tiempo y forma, o la negativa a presentarse a sesiones de fotografía y filmación que eventualmente le requiera el Organizador, provocará, automáticamente, sin necesidad de previa interpelación alguna, la pérdida de su derecho a la asignación del Premio, o de compensación o indemnización alguna. El Organizador podrá optar, a su solo criterio, por requerir al Participante que, en sustitución de su presentación personal, envíe por correo, al domicilio que el Organizador le indique, la documentación mencionada más arriba.

9. El Premio consiste en 1 (una) entrada para asistir al partido de Eliminatorias Sudamericanas 2026 que la Selección Argentina de Fútbol jugará contra la Selección de Fútbol de Brasil, que se desarrollará el martes 25 de marzo de 2025, en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, sito en Avenida Presidente José Figueroa Alcorta 7597 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, el “ Premio ”). El Premio para el Ganador es personal e intransferible. El Premio no es canjeable por su equivalente en dinero, así como tampoco por cualquier otro bien y/o servicio. La renuncia y/o imposibilidad del Ganador de utilizar el Premio, aún en caso fortuito o fuerza mayor, no dará derecho a compensación o reclamo alguno al Organizador. Se deja aclarado que todo gasto que no esté contemplado en forma expresa en los párrafos anteriores será a cargo del Ganador.

10. Todos los costos que se deriven tanto de la participación en el Concurso como de la obtención del Premio, así como todo impuesto, tasa, contribución, arancel o suma de dinero que deba actualmente abonarse o se imponga en el futuro sobre el Premio, como así también los gastos en que incurran los Participantes como consecuencia de la participación en el Concurso u obtención y entrega del Premio, incluyendo, sin limitación, los gastos de traslado y estadía en que incurran para procurar la participación en el Concurso o la asignación o entrega del Premio, estará a exclusivo cargo del Participante.

11. El Organizador no se responsabiliza por la demora o falla en los servicios de los proveedores del servicio de telefonía, internet o datos (del Organizador y/o de los Participantes), o por el mejor o peor servicio, funcionamiento o recepción que los equipos pudieran tener.

12. El Premio no asignado, si lo hubiera, quedará en propiedad del Organizador.

13. Los Participantes autorizan al Organizador, como condición para la participación en el Concurso y para la asignación del Premio, a utilizar sus imágenes y voces y los datos obtenidos a través del desarrollo del Concurso para su utilización y difusión, con fines comerciales, sin derecho a indemnización o compensación alguna. A este último efecto autorizan al Organizador a que les tomen fotografías y filmaciones y a que graben sus voces y/o las mismas salgan al aire en vivo, comprometiéndose a concurrir a las sesiones que sean necesarias para ello.

14. La participación en el Concurso importará la expresa autorización al Organizador para la difusión pública, transmisión, retransmisión, reproducción o publicación de las filmaciones, fotografías, imágenes o grabaciones y voces de los Participantes, en todos y cualesquiera medios de comunicación conocidos o por conocerse (incluyendo, sin limitación, medios gráficos, visuales, audiovisuales, televisión por aire, antena, cable o satélite, radio e Internet), con fines comerciales o con cualquier otra finalidad, durante el Plazo de Vigencia y hasta diez (10) años contados desde su finalización, sin que el Participante tenga derecho a reclamo de indemnización o compensación alguna. Los Participantes facultan al Organizador para ceder la autorización detallada anteriormente y garantizan que no existen terceros que tengan derechos de exclusividad sobre la exhibición, publicación, difusión, reproducción o puesta en el comercio de su imagen, voz y datos personales. En caso contrario, se comprometen a mantener indemne al Organizador, respecto de cualquier reclamo que por este motivo pudieran formular terceros.

15. Los Participantes renuncian a cualquier reclamo que pudieran efectuar por la disminución de sus ingresos o cualquier otro daño o perjuicio que se les pudiera derivar de su participación en el Concurso, goce del Premio, o por la cesión de sus derechos de imagen objeto de los puntos precedentes de estas Bases.

16. El Organizador podrá suspender o cancelar la realización del Concurso, como así también podrá introducir las modificaciones que juzgue convenientes en las condiciones y características del mismo, en caso de configurarse supuestos de caso fortuito o fuerza mayor o cuando circunstancias no previstas y no imputables al Organizador lo justifiquen, anunciándolo en la Aplicación, o en su página web, o al aire de la radio, y sin que ello genere derecho a reclamo alguno para los Participantes.

Asimismo, el Organizador estará eximido del cumplimiento cuando por razones que exceden su esfera de control, o de fuerza mayor o caso fortuito, el cumplimiento de la entrega del Premio se torne imposible o excesivamente oneroso para el Organizador o los terceros que le proveen los servicios para el cumplimiento del Premio.

Con la participación en este Concurso, los Participantes aceptan que, en caso de ser acreedores del Premio, liberan al Organizador por la responsabilidad derivada de daño, muerte, accidente, lesiones o perjuicios personales, corporales o patrimoniales que pueda sufrir el Participante, con motivo u ocasión de la percepción, del uso y disfrute del Premio.

En el caso que por cualquier motivo o causa que fuera -incluyendo caso fortuito o fuerza mayor –no se llevara a cabo el evento en la fecha señalada, el Ganador perderá todo derecho al Premio y no tendrá derecho a formular reclamo alguno como consecuencia del vencimiento de este plazo de utilización o como consecuencia de su participación en el Concurso. El Organizador no otorga garantía de calidad ni ninguna otra en relación con el Premio, por lo que cualquier reclamo deberá dirigirse a los responsables de los mismos (prestatarias de servicios, etc., o a quien legalmente corresponda).

El Participante acepta que el Organizador no es responsable por el incumplimiento o cumplimiento deficiente de los servicios de los terceros de los que se vale el Organizador para el disfrute del Premio. El Participante libera al Organizador de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento o cumplimiento deficiente.

17. La participación en el Concurso implica el pleno conocimiento y aceptación de estas Bases, así como de las decisiones que adopte el Organizador, conforme a derecho y buen criterio, sobre cualquier cuestión relacionada con el Concurso, aún no prevista en las Bases. A su vez, la participación en el Concurso implica para el Participante la aceptación plena y sin reservas de los términos de la página web del Organizador, y de cualquier otro proveedor de servicio utilizado para la participación en el Concurso.

18. No podrán participar del Concurso las siguientes personas definidas como " Participantes Impedidos ": (i) los empleados del Organizador ni sus empresas relacionadas, ni los cónyuges o parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive de todos ellos, (ii) quienes ya hubieran anteriormente resultado ganadores de cualquier concurso organizado por el Organizador que involucre como premio un viaje para el ganador, y/o los parientes por consanguinidad en línea recta en cualquier grado o lateral en segundo grado (hermano/a) de tal ganador, y (iii) quienes residan en la provincia de Mendoza.

19. Los Datos de los Participantes podrán ser incluidos en una base de datos inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales por el Organizador, con domicilio en Rivadavia 835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para establecer perfiles determinados con fines promocionales y comerciales. Si correspondiere, el titular de los Datos Personales tendrá la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis (6) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. Se informa que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al cumplimiento de las normas sobre Datos Personales. Al momento de facilitar sus Datos, los Participantes prestan expreso consentimiento para que tales Datos puedan ser recabados por el Organizador con fines informativos en general. El titular de los Datos podrá solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de las bases de datos, comunicándose al (11) 5197-5338 / (11) 5197-5318 / (11) 4779-2109 o mediante correo electrónico a [email protected] . El retiro o bloqueo parcial de los datos implica la no participación en el presente Concurso, en tanto los mismos son requeridos para su participación.

20. Serán de aplicación en el supuesto de controversias, las leyes vigentes en la República Argentina y serán competentes los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.

21. Defensa del Consumidor. http://www.consumidor.gov.ar/. Correo electrónico: [email protected]. Teléfono: 0800-666-1518.