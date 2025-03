El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, fue nombrado presidente honorario vitalicio de la organización, lo que marcó un momento histórico en la 144ª Sesión del la entidad de los anillos, mientras se prepara para dejar el cargo en junio tras 12 años al frente del movimiento olímpico mundial. El anuncio se produjo hacia la final de la primera jornada de la sesión, celebrada en la localidad costera de Costa Navarino, en el suroeste de Grecia, donde los miembros del COI se pusieron en pie al unísono, aplaudiendo para aprobar la propuesta.

Por un momento, el líder deportivo, de 71 años, parecía desconcertado, sentado en una tranquila reflexión mientras asimilaba la escena, un momento para revivir el viaje que había liderado durante más de una década. Bach subió al podio en medio de una gran ovación y, con la voz teñida de emoción, se dirigió a los miembros allí reunidos.

"Acepto este gran honor con profunda humildad, por dos razones. En primer lugar, como siempre he dicho, los logros de hoy no son los de un individuo, sino los de todos nosotros juntos. Cada uno de ustedes ha contribuido a su manera a este éxito. Cada uno de ustedes ha ayudado a construir la unidad que finalmente hemos logrado, sin la cual no habríamos llegado tan lejos. Si no hubiéramos estado unidos en nuestro compromiso con los valores olímpicos, ¿Quién sabe dónde estaríamos hoy? Por eso le devuelvo a todos el honor que hoy me conceden", expresó el dirigente alemán en su discurso de agradecimiento.

Bach, antiguo campeón olímpico de esgrima, reconoció el profundo impacto que el deporte tuvo en su vida: "Siempre he estado agradecido por el privilegio de trabajar en el Movimiento Olímpico. Algunos dirán que los últimos 12 años han sido difíciles, que ha habido que hacer sacrificios. Pero yo nunca sentí que hubiera hecho un solo sacrificio. Después de mi carrera como atleta, tuve la suerte de seguir viviendo mi pasión por el deporte. Mi medalla de oro olímpica cambió mi vida, y como presidente del COI tuve la oportunidad de ayudar a cambiar la vida de otros".

Su mandato de 12 años concluirá oficialmente el 23 de junio, justo el Día Olímpico, cuando el COI de la bienvenida a Kirsty Coventry, elegida este jueves como décimo presidente. De cara al futuro, Bach expresó su confianza en el porvenir del Movimiento Olímpico. "Puedo decir con la conciencia tranquila que lo he dado todo por el Movimiento Olímpico. Ahora ha llegado el momento de un nuevo liderazgo. El líder que elijan mañana guiará al Movimiento hacia un futuro aún más brillante, porque en el deporte, los logros de ayer no son más que la base del éxito de mañana".