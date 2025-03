El pasado 20 de marzo se cumplió un lustro de cuando en la Argentina se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, a razón de la pandemia por covid-19. Lo que obligó a la cancelación de los eventos musicales masivos, entre otras actividades. Esto sucedió a pocos días de que se llevara a cabo la séptima edición de Lollapalooza Argentina, por lo que el festival entró en hibernación hasta 2022. Tras su reanudación, en 2024 se celebraron sus primeros 10 años y en el alba de la tarde del viernes último, en el Hipódromo de San Isidro, se levantó el telón de su décima edición, que tomó forma una vez que Justin Timberlake irrumpió por el Flow Stage. El estadounidense, cabeza de cartel de la fecha inaugural del evento junto a Alanis Morisette, dio un show fantástico, a la altura de su estatus y leyenda.

El adjetivo “icono” le está quedando cada vez más grande a los artistas, sobre todo a los noveles. Y más aún si pretenden hacer carrera en la cultura pop. Durante su debut en Buenos Aires, Timberlake demostró que esa chapa sólo la merecen los que les ponen el cuerpo a sus ideas. Incluso a las inconmensurables. Si bien se lo esperaba hace muchos años, al punto de que algunos eran de la certeza de que llegó tarde, el músico hizo alarde de sus destrezas. No sólo es un hitmaker nato, sino que también condimenta esa cualidad con una construcción performática en la que progresivamente suma argumentos: desde la interacción coreográfica con una banda que cualquier cantante quisiera tener como cómplices hasta la oratoria justa. Y todo esto lo remata con un carisma deslumbrante, casi magnético, prodigioso.

Esta actuación formó parte de la gira del disco Everything I Thought It Was (2024), que bajará la persiana tras su paso por Chile, pautado para el sábado. Sin embargo, de este material sólo se invocaron los temas “No Angels” y “Play”. Pese a que el groove fue lo que atravesó a un repertorio cargado de hits, el cantante y sus músicos, The Tennessee Kids, fueron edificando ladrillo a ladrillo los matices de ese estado de gracia sonoro. Arrancaron desarbolados con los R&B “Mirrors” y “Cry Me River”, y poco a poco invitaron al baile. A “LoveStoned / I Think She Knows” le siguió “Like I Love You”, y a ésta la mecharon con “She Wants to Move”, revisita al temazo de N.E.R.D., superbanda de Pharrell Williams. Pero sólo fue una escala hacia la polirrítmica “My Love”, que esta vez se pareció a Kraftwerk probándose en el electro.

Si el funk “Sexy Ladies” asomó el perfil Prince del ídolo de 44 años, “Rock Your Body” sigue comportándose como una oda a Michael Jackson. A esa altura, Timberlake ya tenía controlada la situación. Tanto fue así que, luego de hacer el pop radiante “Can’t Stop The Feeling!”, bajó hasta lo más profundo y oscuro del rap. Para ello invocó a “Ayo Technology” (colaboración con 50 Cent) y “Chop Me Up”, y salió de ahí con un pedazo de “4 Minutes” (canción para la que Madonna lo llamó a él y a Timbaland). Se puso tribal en “Let the Groove Get In” y, a continuación, se tornó lujurioso en “Sexy Back”. Si antes se había colgado la guitarra acústica, ahora se sentó frente al piano para despedirse como comenzó: a punta de R&B, y lo hizo con “Until the End of Time”, saldando una deuda pendiente.

Mientras Timberlake promediaba la mitad de su show, Mon Laferte tenía hechizada a la masa que se acercó a ver su vodevil en el Alternative Stage. Contra todos los pronósticos, logró una convocatoria notoria, constituida en su mayoría por una legión de fans tan intensos como ella. Otro de sus rasgos es el camaleonismo, de lo que dieron fe su cancionero mestizo, del que destacó su nuevo tema, “Otra noche de llorar” (cruce de blues y doo woop), y su look, que evoca a Madonna en tiempos de "True Blue". La artista chilena fue la contracara de Alanis Morissette, en el Samsung Stage. Amén de repasar esos clásicos que siempre son bienvenidos, y entre los que estuvieron “Hand in My Pocket”, “Ironic” y “Thank U”, la música canadiense brindó un regreso que rozó lo soporífero, aferrándose a la nostalgia.

Ca7riel & Paco Amoroso siguen en estado de gracia (Imagen: Cecilia Salas)





Pero si hay que identificar a la vanguardia en esta primera jornada, Ca7riel y Paco Amoroso se encargaron de hacer ese aporte. Al igual que sucedió el año pasado en el mismo escenario, Alternative Stage, el dúo argentino apeló por un espectáculo conceptual. En aquel entonces el disparador giró en torno al álbum Baño María, y en esta oportunidad el relato estuvo hilvanado por Papota, su flamante EP. Aunque alternaron las canciones que reinventaron para el Tiny Desk con otros clásicos individuales y grupales, la puesta en escena estuvo atada al imaginario del short film del disco, con dos fisicoculturistas cargándolos en hombros al mismo tiempo que cantaban. Aparte mantuvieron el outfit y la estética, e incluso las exageraron aún más al reproducirlas en el tablado mediante dos inflables inmensos con sus rostros.

Previo a que esto aconteciera, el grupo mexicano Los Ángeles Azules plantó el condimento tropical en el ocaso. En tanto que Parcels intentó repetir la fiesta que amenizó en su sidehow del miércoles, pero se quedaron cortos. Todo lo contrario a los indie pop Foster The People, que sí estuvieron al nivel de su presentación del jueves en C Art Media. Quizá tuvo que ver con que acudieron a Lollapalooza Argentina para estar en un horario estelar y en uno de los escenarios principales (Flow Stage). La tiktoker Nessa Barret cumplió con las expectativas en el Alternative Stage y el rapero venezolano Micro TDH le inyectó flow al Perry’s Stage, que cerró más tarde la DJ canadiense Blond:Ish. Su colega belga Charlotte De Witte, habitué de las bandejas locales, estuvo a cargo de la despedida del primer día de maratón festivalera, en el Samsung Stage, tentando a dejar el resto con su techno lisérgico.