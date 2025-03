El actor y humorista Dady Brieva vuelve a la escena pública después después de casi un año. Será esta noche en “DEEP, ¿Dónde está el poder?”, el programa de streaming de Cynthia García. “Tengo la ilusión de que cuando Cristina hable y mueva las piezas, se va a solucionar todo”, dijo durante la entrevista que se grabó en la fábrica conocida como ex Gráfica Patricios. En una charla honesta y sin limitaciones, Dady conversó, entre otras cosas, sobre peronismo y el ataque a los artistas que se expresan: “Es la que me tocó, la que le tocó Lali, pero no me puedo hacer el boludo. Los artistas están en la vida para no hacerse los pelotudos”.

"DEEP" es un programa mensual que la periodista Cynthia García tiene en su canal de Youtube, LaGarcía-Streaming. Esta vez se trata de una edición especial en la previa al 24 de marzo, en el que también están Beatriz Blanco, la jubilada golpeada por la policía, y Lucía García Itzigsohn, integrante de H.I.J.O.S La Plata. Además, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, habla sobre las alternativas de la organización popular frente al gobierno hambreador de Javier Milei. El programa estará disponible hoy desde las 21 horas.

La jubilada Beatriz Blanco contó su historia y cómo seguirá de ahora en más tras el golpe del policía durante la represión. “No soporto este gobierno, es una caza de brujas”, dijo. El programa se emitrá en la previa al Día de la Memoria, por lo que también hay una entrevista con la periodista García Itzigsohn, quién contó el impacto personal --tanto su madre como su padre permanecen desaparecidos-- que tienen esta época de negacionismo. “En estos momentos, nuestra historia se vive muy a flor de piel”, dijo.

También está el referente de la UTEP, Alejandro Gramajo, que conversó con el dirigente popular Coco Garfagnini, a cargo de la sección “El mundo del trabajo”. “Trump y Musk usan a la Argentina como un tubo de ensayo”, dijo y advirtió que “el plan que se inició en esta segunda fase del gobierno de Milei es una fase de pelea superior”

DEEP, ¿Dónde está el poder? - Domingo 23 de marzo a las 21 horas por La García Streaming @LaGarcía-Streaming