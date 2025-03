Desde el conurbano bonaerense hasta la escena porteña, Paula Marrón escribe y dirige con un compromiso ineludible con la memoria y la identidad popular. Todos los viernes a las 22:00 en el Teatro del Pueblo, en plena avanzada del discurso negacionista, “Memoria de un poeta” ejerce la resistencia contra el olvido o como diría la poeta Margarita Roncarolo declara su guerra suave. “Es una historia chiquita a la que había que ponerle mucho corazón”, dice Marrón sobre el texto que no carga con golpes bajos.

La obra sucede en una biblioteca popular de Avellaneda. Eduardo es un poeta y habitué del espacio que un día decide tomar la biblioteca para recordar a Elvira, su amiga bibliotecaria a la que vio por última vez en el verano de 1978. Quiere escribir un poema y animarse a contar lo que nunca pudo decir sobre ella. Lo ayudarán, no sin dudas, la bibliotecaria y un maestranza en esta hazaña.

Si algo queda claro después de verla es que las bibliotecas populares son espacios muy importantes para la comunidad. La literatura logra crear amparo entre quienes no tendrían nada en común. Tres personas de distintas edades y con distintas trayectorias juegan con las palabras y tejen un relato que los contiene. La poesía, ese género, que toca el corazón y no la cabeza, está al alcance de todos. Eduardo lo irá demostrando a medida que avanza la obra.

Marrón nació en Banfield y vivió allí gran parte de su vida. Sus textos están atravesados por el conurbano, por lo popular, por esos espacios que sostienen la cultura aún en tiempos adversos. “No es casual que la obra suceda en una biblioteca popular. Yo crecí habitando esos espacios, sé de su importancia en los barrios. La Biblioteca Libertador San Martín de Lanús me prestó los libros para la escenografía. Son espacios que los vecinos habitan y ven como lugares seguros, en donde se sienten cómodos y escuchados, y que no se suelen visibilizar. Hoy las bibliotecas están dando una pelea muy grande para resistir”, explica Marrón.

En la historia, Eduardo es un poeta que nunca dejó de escribir, aunque su oficio, técnico electromecánico, lo haya llevado por otros caminos. “La poesía se escondía entre los cables, dice él en un momento. Y eso me conmueve porque cuando uno escribe o cuando uno dirige, siempre se pone por delante ese deseo aunque nos dé de comer otra cosa. Hay algo que nunca dejamos de ser”, dice Marrón. Es interesante porque en la pequeña comunidad de la biblioteca, Eduardo es un poeta, de lo que trabajó poco importa. Los que nos aviva sobre que en estos espacios también se abren las hojas de las historias de las personas que allí transitan, dejando en claro que valen más los deseos, los recuerdos y lo que cada quien cuenta que lo que aparentan. El personal de maestranza no es solo alguien que limpia como vemos al principio, es también un buen bailarín, un gran amigo, un apasionado. La bibliotecaria no es sólo una chica que lee mucho, es también alguien que sufre y una mujer solidaria. Como dice el Papa Francisco en su libro reciente “viva la poesía”: "La poesía nos enseña a dialogar con otros mundos, a interpretarlos desde la piel y el corazón, a aprender otros lenguajes para comunicarnos".

José Manuel Espeche, que encarna a Eduardo, lo dice sin vueltas. “Me llamo José Manuel Espeche, y puedo decirlo porque sé quién soy. Un actor que está haciendo una obra de teatro que se llama Memoria de un poeta”. Nacido en 1951, Espeche fue testigo y protagonista de los años más oscuros de la historia argentina. “Yo viví el golpe del 55 y me acuerdo correr por las calles de la avenida Pueyrredón y Las Heras con mi madre, mi madre agarrándome de la mano por temor a ser bombardeados. En esa época los golpes eran casi una cosa común, se sucedían interrumpiendo cortos periodos de procesos democráticos. Y parecía que estaba aceptado, que la sociedad aceptaba que cada tanto venían los militares, golpeaban y se quedaban un tiempo en el gobierno. El 24 de marzo del 76, yo tenía exactamente 24 años, trabajaba en una fábrica metalúrgica y era delegado de la comisión interna. Recuerdo que cuando me desperté, me levanté muy temprano porque me levantaba a las cuatro de la mañana para entrar a la fábrica a las seis, prendí la radio y ya estaba sonando la marchita y los bandos del gobierno. Con lo cual, obviamente, no pude ir a la fábrica, no fui. Intenté llegar hasta el sindicato, a la UOM, y cuando iba caminando hacia ahí, a una cuadra, ya vi un despliegue militar frente al sindicato. Después de eso, al poco tiempo, ya no podía laburar más en la fábrica y, curiosamente, empecé a trabajar como pintor de brocha gorda con un amigo y a dedicarme al teatro”, relata el actor y asegura que cuando leyó este papel sintió que era de alguna forma también la historia de su vida. “La obra, para mí, es un volver a revivir y recordar cada uno de los momentos que refieren a la historia. Es el mejor homenaje que podemos hacer a los desaparecidos, a la memoria colectiva”, dice.

El elenco lo completan maravillosamente Emiliano Diaz y Rosina Fraschina.

Desde su mirada de dramaturga y directora, Marrón entiende el teatro como una forma de estar en el mundo. “El 24 de marzo nos tiene que encontrar marchando, reafirmando la memoria. No nos puede dar lo mismo que la policía le pegue a los jubilados, que el gobierno no crea en la educación y en la salud pública, que haya más gente durmiendo en la calle”.

Mientras ensaya su próxima obra, ambientada en un potrero de Burzaco, reafirma su convicción de que el arte no puede desvincularse de la realidad. “Creo que el artista tiene que estar cerca de la gente, de la calle, del pueblo. Lo que sucede a nuestro alrededor nos atraviesa y se filtra en lo que escribimos, en lo que ponemos en escena”.

En tiempos donde la memoria sigue siendo un campo de disputa, cada función se convierte en una trinchera donde estos vecinos como dicen en la obra están ocupados haciendo memoria e inventando un futuro donde el dolor no sea tabú pero tampoco paralice. En esta biblioteca popular la soledad y la tristeza quedan suspendidas.

La obra se puede ver todos los viernes de marzo y abril a las 22:00 en el Teatro del Pueblo (Lavalle 3636). Las entradas se pueden adquirir por Alternativa Teatral.